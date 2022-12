Namorado de Mel Maia faz comentário sobre a atriz e é cancelado pela web

Um simples e inocente vídeo entre os namorados MC Daniel e Mel Maia virou um pesadelo na vida dos artistas. Tudo aconteceu após um comentário feito pelo funkeiro, que disse que a atriz era a quarta mulher mais bonita do mundo, ficando atrás apenas da mãe dele e de suas duas avós.

Os internautas não curtiram nem um pouco a fala de Daniel e começaram a detonar ele nas redes sociais: “Nada me brocharia ais do que escutar que sou possivelmente a quarta mulher mais linda do mundo, ficando atrás da mãe e da avó”.



MEL MAIA SAI EM DEFESA

Em um post no Instagram sobre o assunto, Mel decidiu dar sua visão sobre o assunto e defender o namorado, dizendo principalmente que ele é “brincalhão”.

“Não me brocha ver ele colocando família em primeiro lugar, isso encanta né? Ele é brincalhão, fala que sou a deusa egípcia mais linda do mundo, me enche de presente, me trata como princesa, com carinho, amor e respeito”, começou a atriz.

“[Ele] trata minha família bem, vem me ver mesmo com a agenda lotada, são muitas coisas sabe?! Isso aí não é nada. Ele me elogia da hora que acorda até a hora que ele (às vezes) dorme. Podem falar o que quiser de mim, mas do Fafa não tem como”, finalizou.