Na Arena da Amazônia, Nacional e Rio Negro empatam na abertura do Barezão 2023

A Arena da Amazônia Vivaldo Lima recebeu, neste sábado (28/01), a primeira partida do Campeonato Amazonense 2023, entre Nacional e Rio Negro. Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o clássico terminou em 1 a 1, com gol do jogador Léo Aquino, para o Nacional e Vitinho marcou para o Rio Negro.

“Ficamos felizes que iniciamos o Barezão 2023 com esse clássico, todos os estádios administrados pelo Governo do Amazonas passaram por revitalização nos gramados e estão preparados para a temporada do futebol amazonense. Estamos nos dedicando ao máximo para fortalecer os clubes profissionais e queremos que essas equipes alcancem a elite do futebol brasileiro”, declarou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Nacionalina de berço, a torcedora Tammylis Rebouças destacou seu amor pelo time que vem passando por gerações. “Venho para o estádio desde a infância, meu pai me trazia na época que era jogador e fez muita história no Nacional. Então, cresci com isso e estamos passando para a nossa filha, hoje ela está realizando um sonho vindo prestigiar o futebol amazonense”, comentou.

A busca pelo título estadual começou neste sábado e segue até dia 15 de abril, organizado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF). O campeão e vice da competição garantem vaga na Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro e Copa Verde de 2024.

Palco da Copa do Mundo e rota do turismo esportivo, o clássico na Arena da Amazônia atraiu turistas. Vindo da Venezuela, a torcedora Amanda Rodriguez comentou a emoção de assistir ao jogo pela primeira vez no estádio. “Estou feliz, foi tudo muito organizado, fui bem recebida e nos próximos jogos vou chamar outros amigos que moram em Manaus para conhecer a Arena”, disse.

Próximos jogos

Neste domingo (29/01), a Arena da Amazônia também recebe Manaus e Parintins F.C, às 10h. No mesmo dia e horário, no domingo, o Iranduba encara o Princesa no Estádio Ismael Benigno. E, finalizando a primeira rodada, os times Amazonas F.C e Manauara E.C jogam, às 15h30, no Estádio Carlos Zamith.

