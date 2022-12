Mulher morre após picape invadir o ponto? “Saiba mais”

Uma mulher morreu após uma picape invadir um ponto de ônibus, na Avenida Coronel Teixeira, na altura do bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (26). A vítima pegaria um coletivo para ir ao trabalho.

O acidente ocorreu por volta das 6h, no sentido Ponta Negra/São Jorge, Santo Agostinho. De acordo com testemunhas, a vítima foi arremessada contra um poste após ser atingida pelo veículo.

No momento do acidente, a mulher estava acompanhada do marido. Os dois tinham estacionado uma motocicleta do outro lado da avenida e atravessado a via, para que ela esperasse o transporte coletivo na parada. Do ponto de ônibus, a vítima seguiria para o trabalho.

Enquanto os dois aguardavam a chegada do ônibus, uma picape preta invadiu a parada, atingindo a mulher. Ela foi arremessada contra um poste, e morreu no local.

Com o impacto do acidente, uma placa de publicidade do ponto de ônibus ficou destruída.

O modelo da picape ainda não foi divulgado.

O marido da vítima teve escoriações pelo corpo e foi levado para um hospital.

Trânsito

O trânsito na área ficou lentou após o acidente.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e uma equipe do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local.