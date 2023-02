Morre Glória Maria, ícone da TV e jornalismo brasileiro

Morreu na manhã desta quinta-feira, 02 de fevereiro, a jornalista e ícone do jornalismo brasileiro, Glória Maria, aos 73 anos, no Rio de Janeiro. Sendo assim, segundo informações divulgadas pela TV Globo, a causa da morte da artista ainda não foi informada.

Dessa forma, vale lembrar, que Glória Maria foi pioneira inúmeras vezes e foi a primeira mulher a entrar ao vivo no Jornal Nacional, ainda inaugurando a era da alta definição da televisão brasileira. Ao todo, ela mostrou mais de 100 países em suas reportagens especiais e protagonizou momentos históricos para a televisão nacional.

“Eu sou uma pessoa movida pela curiosidade e pelo susto. Se eu parar pra pensar racionalmente, não faço nada. Tenho que perder a racionalidade pra ir, deixar a curiosidade e o medo me levarem, que aí eu faço qualquer coisa”, comentou ela, há poucos meses, em entrevista à Globo.

Glória Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro. Filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta, estudou em colégios públicos e sempre se destacou. “Aprendi inglês, francês, latim e vencia todos os concursos de redação da escola”, lembrou, ao Memória Globo.

Glória também chegou a conciliar os estudos na faculdade de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) com o emprego de telefonista da Embratel. Em 1970, foi levada por uma amiga para ser radioescuta da Globo do Rio.

Além disso, na Globo, tornou-se repórter numa época em que os jornalistas ainda não apareciam no vídeo. A estreia como repórter foi em 1971, na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. O Acritica De Humaitá lamenta com grande tristeza a morte de Glória Maria! Descanse em paz Glória.