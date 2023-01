Modelo que invadiu gramado na final da Champions cria perfil no OnlyFans

A influenciadora Kinsey Wolanski, que invadiu o gramado na final da Champions de 2019, criou uma conta no OnlyFans. A modelo, que tem mais de três milhões de seguidores no Instagram, entrou para a plataforma de conteúdo adulto neste mês.

A modelo ganhou notoriedade ao entrar no gramado do Wanda Metropolitano, na Espanha, na decisão entre Liverpool e Tottenham. Na ocasião, a mulher invadiu o campo com um maiô preto e precisou ser retirada por um segurança.

Aos 26 anos, Wolanski lançou uma biografia recentemente, que tem o título de ‘A Vida é para se viver, então por que não?’. A modelo norte-americana gosta de esportes e mostrou intimidade com a bola em vídeo recente publicado nas redes sociais.