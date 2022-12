“Mínimo que você pode fazer é pagar…”; Weverton deixa lado discretão e põe colega em ‘saia justa’ no Palmeiras

Nesta quinta-feira (15), o Palmeiras concretizou a venda de Endrick para o Real Madrid. A negociação, ao todo, foi fechada por 70 milhões de euros (R$ 392 milhões na cotação atual), contabilizando também os impostos e gastos da transferência. Entre paulistas e merengues, o valor deve chegar a 60 milhões de euros (R$ 339 milhões).

De acordo com reportagem do Globo Esporte, o negócio de Endrick renderá 35 milhões de euros (R$ 196,4 milhões) de maneira fixa ao Palmeiras em duas parcelas – uma em janeiro e a outra em 2024. Além disso, o Real Madrid pode pagar até 25 milhões de euros (R$ 140,2 milhões) em bônus por metas, tanto nos dois anos que o centroavante de 16 anos ainda terá no Verdão, quanto na Espanha.

Sem dúvidas, é a maior negociação do futebol brasileiro desde a venda de Neymar ao Barcelona, em 2013. O Palmeiras anunciou o acerto em seu perfil oficial nas redes sociais e o goleiro Weverton resolveu “roubar a cena”. Mesmo discreto de costume, o palmeirense fez uma brincadeira com Endrick e cobrou um presente de volta pela transação astronômica.

“O mínimo que você pode fazer é pagar uns 5 pares de tênis para mim (risos). Parabéns, mas temos muitas coisas aqui ainda para conquistarmos juntos!”, brincou Weverton. O goleiro recentemente teve que pagar uma aposta após Endrick balançar as redes pela primeira vez no profissional – mais precisamente na vitória por 3 a 1 diante do Athletico-PR, em Curitiba, praticamente selando o título brasileiro.

Na época, Endrick pediu pares de tênis caríssimos e Weverton foi a um shopping de São Paulo pagar a “dívida”. O volante Danilo foi outro que acompanhou a dupla na ocasião. Reforçando que, mesmo com a venda ao Real, o atacante só poderá se transferir a Madri em julho de 2024, quando completar 18 anos.