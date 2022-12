Militares dizem a Bolsonaro que o melhor a fazer é sair de cena

Versões que transitam pelas redes sociais dão conta que Bolsonaro viajará, na próxima quinta-feira, para o resort de propriedade do ex-presidente norte-americano Donald Trump, em Maralago, na Flórida.

Em conversas reservadas com militares ainda leais ao presidente em fim de mandato, Jair Bolsonaro (PL), o mandatário foi aconselhado a sair de cena o quanto antes. As denúncias que pesam contra ele e seus familiares serão intensificadas a partir do próximo dia 1º de janeiro, quando terá início o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaristas radicais e comprometidos com os atos golpistas que têm lugar no país, segundo a mídia conservadora, sabem que não haverá trégua contra as ações antidemocráticas. O levantamento de sigilo de informações sensíveis à revelação de dados decisivos aos processos e investigações suficientes para impedir que Bolsonaro possa disputar novas eleições.

Fonte: Correio do Brasil