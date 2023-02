Menino de 12 anos é aprovado em concurso público

De certo a aprovação em concurso público não é uma conquista fácil de ser alcançada e por diversos fatores, muitos estudantes acabam desistindo ao longo da jornada. No entanto, apesar das dificuldades, este não foi o caso do pequeno Fillipe Emmanuel Fernandes Mendes, que com apenas 12 anos já conquistou a sua primeira aprovação no concurso Prefeitura de Cariri do Tocantins, no sul do Estado!

Fillipe foi aprovado no certame em 19º lugar, para o cargo de auxiliar de serviços gerais (ASG) e ultrapassou mais de 200 candidatos que também participaram da seleção. O pequeno aprovado estuda em uma escola de rede pública, em Palmas e possui uma rotina normal de uma criança em sua faixa etária.

O pai do estudante e também servidor, Jonatam Mendes, explica que Fillipe possui uma excelente capacidade de comunicação e bom desempenho escolar, e por isso o incentivou a participar do certame para que ele se habituasse com as avaliações e se surpreendeu com a classificação do filho.

“Ele gosta de jogos e de estudar. Muito comunicativo e autêntico. Pessoas adultas ficam admiradas com a capacidade de conversação dele. Quero investir o máximo nele”, completa.

Fellipe tem o pai como seu exemplo, que é servidor de uma empresa de economia mista federal, professor de Geografia e pedagogo, bem como como técnico em RH e radialista de formação.

Agora, a expectativa da família é que o estudante siga comprometido com os estudos e também participe de futuras seleções para alcançar o sucesso financeiro, além de incentivar outros concurseiros que também estão caminhando rumo a aprovação.

Direção Concursos