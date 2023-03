Mel Maia toma decisão drástica e avisa: ‘Ninguém mais vai me fazer de otária’. Entenda!

fez um desabafo em sua rede social. A atriz, que recentemente viveu momentos de pânico em um assalto à mão armada, revelou que não vai mais ‘passar pano’ para atitudes erradas. “Eu trabalho desde muito nova, então eu já vi e vivi de tudo. Só que eu nunca parei pra botar minha cara aqui no Instagram pra expor certas situações, pessoas, sistema…”, iniciou.

Mas, segundo a artista, no ar na novela “Vai na Fé” como a influencer fashionista Guiga, vai começar a mudar suas atitudes. E revelou sua decisão drástica: “Vou expor tudo. Porque ninguém mais vai me fazer de otária”. “Se eu expusesse coisas pelas quais eu já passei, você iam ficar chocados. Mas daqui pra frente eu não vou mais ficar calada. Tudo o que acontecer de gracinha, ou sair da linha, tudo o que acontecer de errado comigo eu vou expor. E eu não vou ter mais medo“, avisou.

Mel explicou que assim como foi ajudada após o assalto, quando levaram o carro do pai da atriz, além de vários celulares, também acredita que isso possa acontecer caso venha a expor quem passar dos limites com ela. “Tem pessoas do meu lado que podem me ajudar”, frisou.