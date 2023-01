Márcio André é reconduzido à presidência do Ipem pelo governador Wilson Lima

Márcio André Oliveira Brito, foi reconduzido ao cargo de diretor-presidente do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM), função que exerce desde 2011. A nomeação feita pelo governador Wilson Lima foi publicada no Diário Oficial do Amazonas (DOE), edição nº 34.898 do dia 04 de janeiro de 2023.

O Ipem é uma autarquia estadual e órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), na qual o engenheiro é servidor há 26 anos. Sua trajetória vem sendo marcada por grandes desafios, avanços e conquistas ao longo de sua carreira, onde ocupou diversos cargos de chefia.

Márcio André Oliveira Brito vem construindo um legado ao longo de sua gestão, podemos citar algum deles como a construção da sede própria do Ipem, a construção do terminal de cargas perigosas, volumetria e cronotacógrafo, que serve como padrão para todos os órgãos delegados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

Também houve avanço da sua gestão, a implementação de embarcações fluviais, adaptadas com laboratórios, possibilitando a execução das atividades de fiscalização metrológica e de avaliação da conformidade, para atender os municípios e calhas dos rios do Amazonas. Estas foram contempladas com Prêmio Internacional, a construção do Memorial “Francisco Ferreira Negrão”, que permite a revisitação, no tempo e espaço, da história da instituição, contada por meio de painéis ilustrativos, vídeos e equipamentos utilizados na área da metrologia há cerca de 40 anos no país.

Um grande projeto concretizado foi a inauguração da sede regional do Ipem em Itacoatiara, no dia 21 de dezembro, para atender a população dos municípios de Rio Preto da Eva, Silves, Itacoatiara, Itapiranga, Urucurituba, Urucará, São Sebastião de Uatumã e Distrito de Novo Remanso.

Com esses bons indicadores, o governador Wilson Lima reconduziu ao cargo de diretor-presidente do Ipem para dar continuidade aos projetos em defesa dos consumidores. O objetivo é fortalecer ainda mais os setores da indústria, comércio e serviços em todo o Estado.

Perfil

Márcio André Brito é engenheiro Ambiental, e especialista na área de Metrologia Legal. Ele também está à frente da Associação Nacional dos Órgãos Delegado do Inmetro (Anodi), onde há dois anos coordena as articulações institucionais, e projetos dos Institutos de Pesos e Medidas do Brasil junto ao Inmetro e demais órgãos estaduais e federais.

Sobre o Ipem

O Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM) está localizado na avenida Governador Danilo Areosa, s/nº – Distrito Industrial I, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

O órgão disponibiliza um canal de atendimento para os consumidores, por meio da Ouvidoria no telefone 0800 092 2020, e das redes sociais do órgão: Instagram – @ipem.amoficial; Facebook – @Ipem Amazonas e Twitter – @ipemamoficial

Foto: Alexandre Vieira / Ipem-AM