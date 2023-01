Maiara e Maraisa comemoram aniversário no palco com bolo na cara; veja o vídeo Neste sábado (31), a dupla Maiara e Maraisa, que são gêmeas, completam 35 anos de idade. A comemoração da data das gêmeas iniciaram em Salinópolis (PA), onde elas fizeram show e a festa iniciou em cima do palco com direito a bolo na cara.