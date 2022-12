Em encontro de veteranos no UFC Las Vegas 66, realizado neste sábado (17), Drew Dober levou a melhor. Adversário do provocador e agressivo Bobby Green, o peso leve (até 70,3kg.) teve dificuldades no primeiro round, mas soube controlar a situação. Após troca de golpes intensa na segunda etapa, o lutador chegou à vitória com um nocaute brutal, que apagou o oponente de forma imediata.