Lucas afirma que Jojo Todynho já se relacionou com Gabriel Monteiro

As trocas de acusações entre Jojo Todynho e Lucas Souza é o assunto mais comentado das redes sociais nesta sexta-feira (10/2). Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, o ex-marido disse que a cantora viveu um affair com Gabriel Monteiro, ex-vereador da cidade do Rio de Janeiro preso em meio a acusações de assédio sexual e estupro.

A revelação foi feita por Lucas ao detalhar mensagens que Jojo teria trocado com um ex-segurança de Gabriel. “No ano novo, eu pedi ela em casamento de novo. Fiz o pedido e quando subo para o quarto para descansar, o celular dela não para de tocar de mensagens”, começou o ex-militar e continuou: “Abro e Instagram e vejo mensagens de Paulo, ex-segurança de Gabriel Monteiro, com quem, por sinal, Jojo teve um relacionamento”.

Fonte: metropoles.com