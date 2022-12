Lily Collins ESTÁ NAMORANDO? QUEM É O NAMORADO DELA?

Veja 10 curiosidades sobre Lily Collins, a estrela de ‘Emily em Paris’

Lily Collins é a protagonista de Emily em Paris, série que estreia sua segunda temporada nesta quarta-feira, 21/12.

A trama mostra a trajetória da publicitária norte-americana Emily, que tenta sobreviver ao trabalho e aos costumes parisienses. Além de uma história gostosinha para acompanhar, a série traz uma personagem carismática, interpretada por Lily.

Mas você sabia que esse não é o único atributo da atriz? O que não faltam são curiosidades sobre ela.

Ela nasceu na Inglaterra

Lily nasceu no dia 18 de março de 1989 Guildford, no Surrey, uma região ao sudeste da Inglaterra. Ela se mudou para Los Angeles com a mãe após o divórcio dos pais.

A atriz conta que sofreu bullying por conta do sotaque britânico e fez questão de perdê-lo rapidamente.

O pai dela é o cantor Phil Collins

A artista é filha do músico Phil Collins e sua segunda esposa, Jill Tavelman. Eles se divorciaram em 1996. Lily tem mais 4 irmãos, de outros casamentos do pai.

Ela é formada em Jornalismo

A atriz se formou na Escola Harvard-Westlake, em Los Angeles, e logo depois se matriculou na Universidade do Sul da Califórnia, onde se formou em Jornalismo.

Ela já publicou um livro

Como jornalista, Lily tinha uma coluna fixa na revista Elle Girl, chamada “New York Confidential”. Ela também escreveu artigos para publicações como Seventeen, Teen Vogue e os Los Angeles Times.

Em 2017, ela publicou seu primeiro livro: “Sem Filtro: Sem Arrependimentos, Sem Culpa, Só Eu.”

Ela teve distúrbio alimentar na adolescência

No livro, a atriz se abre sobre os distúrbios alimentares que teve na adolescência. Ela também falou sobre o assunto depois da estreia do filme O Mínimo para Viver, em que ela interpreta Ellen, uma jovem que sofre com anorexia.

Ela participou de um clipe da banda 30 Seconds to Mars

Em 2013, Lily apareceu ao lado de Selena Gomez, James Franco e Lindsay Lohan no clipe de “City of Angels,” da banda 30 Seconds to Mars. A produção foi dirigida pelo vocalista da banda, Jared Leto.

Ela já saiu com Nick Jonas

Em uma entrevista de 2016 ao jornal The Sun, Nick Jonas falou sobre ter começado um relacionamento com a atriz: “Nós saímos juntos algumas vezes. Ela é incrível.”

Além de Nick, existem rumores de que Lily também namorou Taylor Lautner e Zac Efron. Esses, no entanto, não foram confirmados.

Ela é casada

Lily e o diretor Charlie McDowell começaram a namorar em 2019 e se casaram no dia 4 de setembro de 2021. A cerimônia aconteceu em Dunton Hot Springs, no Colorado.

Ela já interpretou uma princesa da Disney

Em 2012, Lily deu vida a Branca de Neve no filme “Espelho, Espelho Meu”, adaptação em live-action da história da Branca de Neve e os Sete Anões.

Ela é fã de Harry Potter

A atriz já mencionou Harry Poter m algumas entrevistas. Em uma delas, ela afirmou que chegou a fazer um teste para participar dos filmes do bruxinho, mas que não conseguiu nem uma ponta.

Já em um Q&A com fãs, ela foi perguntada qual personagem do cinema ela gostaria de namorar. Lily respondeu na lata: Harry!