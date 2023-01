LeBron se torna segundo jogador na história da NBA a marcar 38 mil pontos

LeBron James se tornou apenas o segundo jogador na história da NBA a atingir a marca de 38 mil pontos na carreira, no domingo, aproximando-se do recorde histórico de Kareem Abdul-Jabbar.

James, em sua 20ª temporada na NBA, precisava de 11 pontos para chegar a 38 mil pontos e acertou um arremesso de média distância no primeiro quarto do jogo em casa do Los Angeles Lakers contra o Philadelphia 76ers para ultrapassar a marca.

James terminou o jogo com 35 pontos, mas foi uma noite agridoce, já que o Lakers perdeu por 113 a 112.

O jogador de 38 anos, que começou sua carreira no Cleveland Cavaliers e também atuou no Miami Heat, tem uma média de 29 pontos por partida nesta temporada.

Caminho de quebrar o recorde

Quatro vezes campeão e quatro vezes MVP, James está a caminho de quebrar o recorde de 38.387 pontos do ex-pivô do Lakers Abdul-Jabbar nas próximas semanas.

Quando James completou 38 anos no mês passado, Abdul-Jabbar desejou-lhe feliz aniversário com a mensagem: “38 é o novo 38.388.”

James está agora 363 pontos atrás de Abdul-Jabbar e com base em sua média de pontuação, os estatísticos da NBA preveem que ele quebre o recorde antes do intervalo do All-Star no próximo mês