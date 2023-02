LeBron James se torna garoto-propaganda do carro de Hulk, do Atlético

Astro da NBA, LeBron James se tornou nesta semana o garoto-propaganda do GMC Hummer EV em um comercial exibido nos Estados Unidos. O atacante Hulk, do Atlético, tem um modelo da moderna picape elétrica, avaliada em R$ 1,6 milhão.

“0-60 em 3,5 segundos?! Você sabe que eu tive que dar uma voltinha com meus amigos. O primeiro supercaminhão GMC HUMMER EV SUV Edition 1 está chegando! #EmbaixadorGMC”, publicou o ala do Los Angeles Lakers nas redes sociais, junto ao vídeo da propaganda.

O carro só pode ser adquirido no Brasil por importação de forma independente dos Estados Unidos. A Hummer EV pesa 1,336 tonelada e conta com três motores elétricos.

Ela vai de 0 a 100 quilômetros por hora em 3,2 segundos. A caçamba do veículo comporta 590 quilos.

Para dirigir a picape, é necessário Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo C – veículos de carga acima de 3,5 toneladas. Desde que chegou ao Galo, no início de 2021, Hulk já contou com alguns carros de luxo, como Ferrari Portofino, Mercedes AMG G63 e Cadillac Escalade.