Ladrão morre após roubar casa e cair do telhado; veja o vídeo

Segundo informações, ele tentou acessar a fábrica pelo telhado, quando acabou caindo de uma altura de mais de quatro metros, após rompimento das telhas de brasilit.

Um vídeo extraído das câmeras de segurança mostra o homem em queda livre. Imagens mais fortes, do homem localizado por representantes da empresa, o mostra ofegante. O episódio teria sido registrado de acordo com as câmeras às 03h30min, mas ele só foi encontrado três horas depois quase sem vida, após forte pancada na cabeça.