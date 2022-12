Jenna Ortega está namorando? Quem é o namorado dela?

‘Wednesday’ da Netflix apresenta a talentosa Jenna Ortega no papel principal de Wednesday Addams. Dada a popularidade de ‘A Família Addams’, interpretar um dos personagens mais proeminentes e amados é certamente um trabalho difícil. No entanto, o desempenho de Jenna como a filha gótica de Gomez e Morticia Addams foi elogiado por muitos. o comédia de terror está longe de ser a primeira vez de Jenna como atriz, e seu trabalho certamente a ajudou a conquistar um grande número de fãs. Naturalmente, muitos em público estão ansiosos para saber mais sobre o talentoso artista, e estamos aqui para explorar o mesmo!

Família, etnia e antecedentes de Jenna Ortega

Jenna Ortega vem de Coachella Valley, na Califórnia. A atriz tem uma herança diversificada e se orgulha de sua cultura. “Sou 75% mexicano e 25% porto-riquenho. Minha bisavó por parte de mãe migrou de uma pequena fazenda perto de Sinaloa, no México. Ela veio para os Estados Unidos como imigrante ilegal na esperança de dar uma vida melhor para suas quatro filhas”, ela compartilhou com PopSugar . “Meu pai é 100% mexicano, mas sua família se mudou para a Califórnia gerações antes de ele nascer”, acrescentou Jenna.

Usando seu status de figura pública, Jenna é conhecida por falar abertamente sobre questões sociais pelas quais ela se sente fortemente. O tema da imigração é especialmente pessoal para ela, e ela abomina a discriminação que geralmente acompanha os imigrantes e seus filhos. “É importante abraçar sua cultura hoje porque existem tantas etnias diferentes na América”, Jenna compartilhado com a Teen Vogue em 2016.

A estrela de ‘Wednesday’ também é conhecida por seus empreendimentos filantrópicos e ajudou a arrecadar dinheiro para pacientes com câncer. Em 2020, a atriz foi alistada como embaixadora da marca Neutrogena, algo que a encantou muito. Além disso, Jenna tem falado abertamente sobre sua posição sobre a questão do aborto e condenou veementemente a anulação de Roe v. Wade em junho de 2022 pela Suprema Corte dos EUA. Ela também mostrou seu apoio a organizações como a Planned Parenthood.

A profissão de Jenna Ortega

Desde a tenra idade de seis anos, Jenna se interessou pelo campo da atuação. Seus pais, principalmente sua mãe, apoiaram muito isso e até contaram com a ajuda de diferentes agentes para abrir os caminhos possíveis. Os esforços valeram a pena quando Jenna começou a fazer audições aos 8 anos de idade, levando-a a desempenhar um papel menor em ‘Rob’ em 2012. No mesmo ano, ela também foi escalada para ‘CSI: NY’ como Aimee Moore. Sua primeira aparição no cinema veio em 2013 na forma de ‘Iron Man 3’, no qual ela atuou como filha do vice-presidente dos EUA. 2013 também viu sua estrela em ‘Insidious: Chapter 2’ como Annie.

Ao longo dos anos, Jenna trabalhou em diferentes gêneros de filmes e shows. Sua atuação como a versão mais jovem de Jane Villanueva em ‘Jane the Virgin’ foi certamente notável. Além disso, ela participou de ‘Richie Rich’, ‘Stuck in the Middle’ e ‘ Você ‘, junto com vários papéis de voz. Seu excelente trabalho em ‘Scream’ e ‘X’ também permitiu que ela se tornasse conhecida como uma rainha do grito. Na verdade, ela até ganhou o MTV Movie & TV Awards de 2022 para o desempenho mais assustado, graças à sua interpretação de Tara Carpenter em ‘Scream’. No entanto, Jenna se esforça para manter seu portfólio de trabalho diversificado e não se tornar estereotipado.

Fãs de ‘ A queda ‘ também expressaram seu apreço pela atuação de Jenna como Vada Cavell no filme de 2021. O nativo da Califórnia também está programado para aparecer em ‘Pânico 6’. Ao longo dos anos, Jenna foi indicada e ganhou vários prêmios. Ela concorreu ao prêmio de Melhor Jovem Ator – Televisão pelo Imagen Awards em 2016 por seu papel em ‘Stuck in the Middle’ e acabou ganhando o prêmio em 2018. Ela também ganhou o prêmio de Melhor Programação Infantil pelo Imagen Awards em 2018 para ‘Elena de Avalor.’

Jenna Ortega está namorando alguém?

Até o momento, Jenna Ortega não parece estar namorando ninguém. Dados os longos anos na indústria do entretenimento, Jenna esteve ligada a muitas pessoas, incluindo Asher Angel, Jacob Sartorius e Isaak Presley. As especulações vieram principalmente de sua aparente proximidade com as pessoas mencionadas. Embora Jenna certamente tenha se dado bem com os três caras e tenha trabalhado com eles em um ponto ou outro, ela sempre afirmou que seu vínculo com eles não era nada além de amigável.

Quando se trata de sua vida pessoal, Jenna gosta de manter os detalhes longe dos olhos do público. Parece que a atriz está motivada principalmente para o florescimento de sua carreira como artista e certamente está causando grandes ondas na indústria do entretenimento. Seus fãs certamente estão ansiosos para ver o que a atriz reserva para o futuro, e desejamos a ela o melhor para o mesmo!