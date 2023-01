Idam implementa novos procedimentos para melhor desempenho junto ao setor primário

Em reunião realizada no auditório do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), na tarde desta terça-feira (10/01), o Diretor-Presidente Daniel Borges, apresentou as determinações técnicas que devem pautar e justificar a sua gestão. A nova equipe, financeira e administrativa, passa a seguir procedimentos cotidianos mais detalhados, contribuindo com uma prestação de contas sempre atualizada e, consequentemente, com a transparência das ações da autarquia estadual.

“Nós, enquanto funcionários públicos, temos que dar sempre o melhor para que consigamos atender as pessoas que dependem de nós aqui ou nos municípios mais distantes. E com esses nossos procedimentos, respeitando todas as exigências técnicas, damos dinamismo aos sistemas de controle e liberação. Então é importante que nosso trabalho seja detalhista para chegarmos mais rapidamente e mais distantes com nossas ações”, explica Daniel.

A visão técnica do gestor, reconduzido ao cargo pelo Governador Wilson Lima, é reconhecida pelos funcionários mais experientes, como Daniela Perales, da gerência de Recursos Humanos. “Estamos muito felizes nessa fase de transição, para melhor, do Idam. O Daniel é um gestor da nova geração que está trazendo novidades para a sua gestão, mas mantendo o espaço dos mais experientes. Terminamos o ano de 2022 com alegria e estamos iniciando 2023 bastante motivados”, revela Perales.

Maria José Andreola, diretora administrativa e financeira do Idam, apresentou aos presentes, a nova formatação para o desenvolvimento dos trabalhos no Idam central, obedecendo todas as novas exigências para implementação do sistema de controle interno, prioridade dos novos gestores.

“Um novo momento do extensionismo rural, com novas orientações, e muito mais agilidade processual. Isso tudo vai nos garantir os resultados esperados dentro e fora do Idam, tanto na questão documental quanto no trabalho dos técnicos de campo. O maior beneficiado de uma gestão mais dinâmica e transparente é a população que precisa do Idam, ou seja, as famílias da agricultura”, finaliza Andreola.

Fotos: Antônio Barros Jr. / IDAM