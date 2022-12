Gusttavo Lima faz show particular para membro da máfia?

Gusttavo Lima, 33 anos, é um grande colecionador de polêmicas e sempre está na mira da mídia por conta disso. Desta vez, o apoiador de Jair Bolsonaro (PL), voltou a ser pauta, pois durante a pandemia da Covid-19, fez alguns shows “clandestinos”; inclusive, segundo as informações do portal “Metrópoles” um destes shows foi para um membro da máfia!

Gusttavo Lima dá show para “máfia do cigarro”

A tal apresentação ocorreu em maio de 2021; o empresário Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como ‘Adilsinho’, fez uma festa de aniversário para 500 pessoas no Copacabana Palace, hotel luxuoso no Rio de Janeiro. Porém, o rapaz é acusado de ser um dos membros da “máfia do cigarro”, uma quadrilha que vende cigarros de forma ilegal.

Estabelecimento foi multado

Na época, o Copacabana Palace até foi multado e o empresário passou a ser perseguido pela polícia com um mandado de prisão, mas fugiu assim como outros membros da quadrilha. Agora, após mais de um ano das investigações, o STJ determinou o trancamento do mandado de prisão do empresário. Segundo informações do “Jornal Extra”, “a medida de busca e apreensão foi decretada apenas com base em acordo de colaboração premiada.”, o que vai contra a lei.

Vídeo volta a viralizar na Internet

Mas com este assunto voltando à tona, também voltou o vídeo de Gusttavo Lima, cantando para o público do mafioso. O assunto é um dos mais comentados das redes socias e, novamente, o vídeo viralizou! (Veja imagens do momento na galeria de fotos acima!).

Relembre

Na época, sua assessoria alegou que a organização do evento garantiu que todas as medidas de segurança estavam sendo seguidas.

