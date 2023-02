Governo do Estado realiza encerramento do Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Amazonas

O Governo do Amazonas, realizou, nesta quarta-feira (15/02), a cerimônia de encerramento do Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Esta é a última etapa do Concurso Público de 2022, do programa Amazonas Mais Seguro. O evento aconteceu no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, Flores, zona centro-sul de Manaus.

O evento dá sequência aos investimentos realizados pelo Governo do Estado na área da segurança pública. Ao todo, participaram do concurso mais de 79 mil candidatos. Desse total, cerca de 650 chegaram à fase final do certame.

Durante a solenidade, o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, esteve representando o governador Wilson Lima, e enfatizou que a formatura é um marco histórico para a Segurança Pública do estado.

O secretário de Segurança Pública (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, ressaltou a importância da realização do concurso depois de mais de dez anos, salientando que os candidatos serão um reforço na garantia do bem-estar da população.

“Foram quatro meses de muitas disciplinas, matérias inéditas, que ainda não tinham sido feitas aqui no Amazonas. Hoje, nós estamos com profissionais muito bem preparados. Então, a população do estado pode esperar um policial capacitado, com equipamentos que vão dar as melhores condições de trabalho”, disse o secretário.

Formação

O curso de caráter classificatório foi coordenado pelo Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (IESP). As aulas teóricas e práticas tiveram início em outubro do ano passado, dentro do Campus 2, do IESP.

Victor Nery, formando da turma de delegados, disse que está realizado em ser um dos amazonenses a integrar o Sistema de Segurança.

“Vínhamos lutando por muito tempo por esse momento, não só com estudo, mas de estar aqui no curso de formação. Eu sou do Amazonas, e ser uma pessoa aqui da terra, integrar a Polícia Civil, e ter outros familiares que integram a PC, não tem palavras para descrever esse momento”, contou.

Ao todo, os aprovados passaram por quatro meses de formação. Foram ministradas diversas matérias voltadas para a área da segurança, entre elas investigação policial, manuseio de armas e munições, direção veicular defensiva, sobrevivência na selva, entre outras.

Fotos: Antônio Lima/ Secom