Governo do Estado investiu R$ 2,4 milhões nos segmentos de pesca e aquicultura em 2022

Contribuir com políticas voltadas para o desenvolvimento da pesca e aquicultura é um dos compromissos do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror). Em 2022, os setores avançaram com investimentos de aproximadamente R$ 2,4 milhões que foram aplicados nas atividades de pesca e produção do pescado em diversos municípios do estado, beneficiando 4.752 pescadores.

Os investimentos atendem determinação do governador Wilson Lima de ações para o fortalecimento do setor primário, incluindo a pesca e a aquicultura. Só no primeiro semestre do ano, por meio de termo de fomento, a Sepror destinou 430 motores 5,5HP acoplados com rabetas, totalizando R$ 599.850,00, para os municípios de Manacapuru, Tefé, Coari e Autazes.

A pasta destinou ainda 57 panagens para rede de captura de pirarucu para oito municípios que têm áreas de manejo com cota de pirarucu autorizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sendo eles: Lábrea, Japurá, Coari, Alvarães, Canutama, Carauari, Itamarati e Tapauá. As panagens beneficiaram 1.250 manejadores, totalizando investimento no valor de R$ 171.000,00.

“Todos esses investimentos na pesca artesanal e na piscicultura têm reflexo direto no aumento da produção de pescado no estado. Dados oficiais da Peixe BR apontaram que a piscicultura cresceu 40% nos últimos quatro anos, fruto do êxito do Programa Agro Amazonas do Governo Wilson Lima”, destacou Petrucio Magalhães Júnior, titular da Sepror.

Também foram destinadas duas bajaras com motor 13HP, acoplado com rabeta, para os municípios de Lábrea e Canutama, respectivamente distantes 702 e 619 quilômetros de Manaus, que beneficiaram 200 manejadores da região sul do Amazonas, totalizando um investimento no valor de R$ 40.000,00.

Além disso, para fortalecer a base da cadeia da indústria de ornamentais no município de Barcelos (a 399 quilômetros da capital), foram entregues 36 conjuntos de materiais para pesca de peixes ornamentais, beneficiando 36 pescadores, com investimento que somam R$ 44.280,00.

Recursos de emendas

Visando incentivar a atividade da pesca no Amazonas, por meio de recursos oriundos de emendas parlamentares, mais de R$ 800 mil foram aplicados para aquisição de materiais pesqueiros, com a celebração de termos de fomentos com prefeituras municipais, associações e colônias de pescadores, beneficiando municípios do Juruá, Tapauá e Codajás (a 674, 449 e 240 quilômetros da capital, respectivamente).

Outros 1.180 conjuntos de apoio à pesca artesanal oriundos de emendas parlamentar foram entregues, sendo 166 conjuntos destinados ao município de Itacoatiara, com investimento no valor de R$ 66.906,00 e 1.024 conjuntos de apoio à pesca para os municípios de Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Boa Vista do Ramos, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, beneficiando 1.024 pescadores com investimento total de R$ 599.671,00.

Fomento à piscicultura

A Sepror, por meio da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura, realizou doação não onerosa de 1.837.900 alevinos e 1.730.000 pós-larvas de tambaqui.

As ações beneficiaram 850 piscicultores de 27 municípios: Manaus, Presidente Figueiredo, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Autazes, Careiro Castanho, Maués, Coari, Tefé, Barcelos, Envira, Rio Preto da Eva, Manicoré, Itacoatiara, Manaquiri, Santa Isabel do Rio Negro, Caapiranga, Codajás, Barreirinha, Anori, Beruri, Santa Gabriel da Cachoeira, Itapiranga, Tabatinga, São Sebastião do Uatumã e Urucará.

Além disso, para estimular a profissionalização da atividade das boas práticas de monitoramento da qualidade de água, foi investido o montante de R$ 76.638,10 para aquisição de 77 kits de análise de água.

Balanço

Nos últimos quatro anos foram investidos aproximadamente R$ 4 milhões nas atividades de pesca e piscicultura. Esse foi um investimento inédito voltado às atividades, que até 2018 não recebia apoio com esse aporte financeiro.

FOTO: Divulgação/Sepror