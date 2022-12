Governo do Estado completa a primeira fase do programa Ilumina+ Amazonas com implantação de LED

O Governo do Amazonas iniciou a implantação de luminárias de LED em Anori (a 195 quilômetros de Manaus), na segunda-feira (12/12). A cidade completa a primeira fase do programa Ilumina+ Amazonas, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), que vai instalar cerca de mil luminárias, alcançando 100% da área urbana de Anori com a nova tecnologia, que é mais eficiente, econômica e sustentável.

O governador Wilson Lima falou da importância da iluminação para a população nos municípios. “Nós estamos modernizando a iluminação pública nos municípios do interior ao instalarmos pontos de LED. Isso dá mais segurança para a população e até incentiva a economia. Com uma iluminação de qualidade, a gente ajuda o comerciante, o vendedor de churrasco, o dono de uma lanchonete a manter seu estabelecimento aberto algumas horas a mais, é um estímulo a esses empreendedores”, afirmou.

Os bairros contemplados pelo Ilumina+ Amazonas em Anori são: Antônio Carlos, Centro, Estrada do Aeroporto, Japão, Jefferson Peres, Orla Raimunda, Santo Antônio, São Carlos, São João, São Sebastião, Vila Edite, Vila Feitosa, Vila Isabel, Vila Raimunda e Vila Alfredo.

O material para implantação do novo sistema chegou na segunda-feira (12/12) ao município. As luminárias de LED vão substituir as lâmpadas convencionais a vapor de mercúrio, metálico, de sódio e mistas, normalmente usadas no interior. Além disso, será feita a instalação de pontos em vias onde não há nenhum tipo de iluminação hoje.

Conforme o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo, as equipes finalizaram os trabalhos em Codajás, no fim de semana, e seguiram imediatamente para Anori, com todos os materiais para a realização dos serviços. “Como tem acontecido nos demais municípios contemplados, o serviço será rápido, com conclusão prevista já para a próxima semana”, afirmou.

Anori é o 27º município a ter a iluminação de toda a área urbana modernizada com LED. Nesta primeira fase do Ilumina+ Amazonas já foram implantados mais de 54 mil pontos. Até o momento, 34 comunidades rurais também foram contempladas.

Municípios beneficiados

O Ilumina+ Amazonas já chegou à sede dos seguintes municípios: Tefé, Nhamundá, Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Autazes, Urucurituba, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Humaitá, Boca do Acre, Novo Airão, São Gabriel da Cachoeira, Beruri, Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Carauari, Eirunepé, Manacapuru, Codajás, Apuí e, agora, Anori. Em Manicoré e São Sebastião do Uatumã, foram contempladas comunidades rurais.

O Governo do Amazonas também implantou luminárias de LED, por meio de convênio, em Alvarães e Atalaia do Norte. O município de Maués já conta com iluminação pública 100% em LED desde 2019, quando foi implantado o Prosai. O serviço executado em Maués serviu como piloto para o início do Ilumina+ Amazonas.

Na zona rural foram contempladas as seguintes comunidades: Vila Amazônia, Serra da Valéria, Zé Açu, Caburi e Mocambo, em Parintins; Sant’Ana, Santa Helena, Santa Etelvina e Igarapé-Açu, em São Sebastião do Uatumã; Novo Céu, em Autazes; Vila de Lindoia, Novo Remanso, Engenho, Jerusalém, Jacarezinho e Piquiá, em Itacoatiara; Distrito de Realidade e Cristolândia, em Humaitá; Canoas, Nova Jerusalém, Novo Rumo, Rumo Certo, Marcos Freire e São Miguel, em Presidente Figueiredo; Santo Antônio do Matupi e Maravilha, em Manicoré.

Também receberam iluminação as comunidades Indígenas Belém do Solimões, Umariaçu I e Umariaçu II, em Tabatinga; Feijoal e Filadélfia, em Benjamin Constant; Bom Sucesso e Monte Santo, em São Paulo de Olivença.

FOTOS: Johnas Santos/Avanço