Governo do Amazonas vai investir R$ 8,7 milhões para obras na avenida Efigênio Salles

Para melhorar a mobilidade urbana e o fluxo dos pedestres que circulam na avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus, o Governo do Amazonas está investindo R$ 8,7 milhões nas obras de alargamento e na construção de uma passarela de pedestres na via.

O investimento está sendo feito por meio de um convênio com a Prefeitura de Manaus. Os recursos integram o pacote de R$ 580 milhões que o Governo do Amazonas está aplicando na capital, por meio de uma parceria firmada entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida, em outubro do ano passado, no aniversário da cidade.

“Seja na capital, seja no interior, há demandas da população que as prefeituras precisam do apoio do Governo do Estado para resolver, e é isso que a gente está fazendo. Em relação à melhoria do fluxo de carros e segurança dos pedestres na avenida Efigênio Salles, nós estamos atuando em duas frentes. Uma delas ocorre por meio dessa parceria com a Prefeitura de Manaus”, destacou o governador do Amazonas, Wilson Lima.

“A outra frente de atuação se dá por meio da construção dos anéis viários Sul e Leste, uma ligação direta entre o Distrito Industrial, e o Aeroporto Eduardo Gomes e as rodovias AM-010 e BR-174. Dessa forma, a gente tira as carretas de circulação da Efigênio Salles e outras importantes vias da capital. As obras estão em ritmo acelerado”, completou o governador.

Executado na esfera estadual pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), o convênio para as obras da Efigênio Salles é de R$ 9,1 milhões, sendo R$ 8,7 milhões do Estado e R$ 355,4 mil do Município.

O coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, ressaltou que os convênios firmados entre o Governo do Amazonas e os municípios vêm permitindo investimentos que vão garantir melhorias na vida de milhares de amazonenses, com obras na capital e no interior, com destaque para a mobilidade urbana.

“Os investimentos do Governo do Estado na capital já garantem, por exemplo, o passe-livre para os estudantes, vai permitir a construção de viadutos, a melhoria do transporte coletivo com a aquisição de ônibus elétrico, e a construção de terminais, assim como a recuperação de ruas, que está sendo feita através do Programa Asfalta Manaus”, disse Campêlo, que ressaltou também as obras de reforma das feiras da cidade.

Ordem de serviço

Na quinta-feira (1º/12), o prefeito David Almeida assinou a ordem de serviço das obras na avenida Efigênio Salles. A UGPE foi representada pela subcoordenadora setorial financeira e administrativa, Daniella Jaime.

A Prefeitura de Manaus informou que a passarela na área próxima ao Tribunal de Contas (TCE) está prevista para ser concluída em 12 meses e contará com uma estrutura metálica pré-moldada, além de elevadores que permitirão acessibilidade aos pedestres. A Prefeitura também informou que a execução dos serviços ocorrerá em período noturno, para não prejudicar o tráfego de veículos.

FOTOS: Tácio Melo/Secom