Governo do Amazonas vai apoiar cooperativas da agricultura familiar

Para suprir as dificuldades do produtor rural de cooperativas, buscando melhorar sua produção e trazer renda para sua família, será elaborado um Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror, e a Organização das Cooperativas do Amazonas (OCB/AM), com a finalidade de criar uma equipe multidisciplinar, para ir diretamente nas cooperativas e saber qual a demanda principal do produtor cooperado.

O termo foi discutido, nesta quinta-feira (26/01), na sede da Sepror, entre o titular da pasta, Petrucio Magalhães Júnior; a superintendente do Sistema OCB/AM, Cláudia Sampaio; o presidente da OCB/AM, José Merched Chaar e 55 técnicos do Sistema Sepror.

Petrucio afirma que no Amazonas existem várias cooperativas de produtores rurais. O termo vai, primeiramente, atender a região metropolitana, com a ideia de expansão para atingir outros municípios do estado.

“Vamos reunir com os produtores de cooperativas para saber quais são os principais desafios no seu segmento, como na piscicultura, agricultura, pecuária, além de buscar resolver outros entraves como o acesso ao crédito rural, regularização ambiental, entre outros. O foco é resolver aquilo que mais atinge o produtor, unindo forças para ajudar o cooperado lá da ponta”, diz o secretário da Sepror.

O presidente da OCB/AM falou da importância do trabalho em conjunto. “Isso vai alavancar muito o cooperativismo no estado. Nunca houve tanto crescimento no setor primário como nos últimos 4 anos. Vocês técnicos da Sepror podem oferecer bons projetos para que o cooperado possa buscar recursos nos bancos cooperativos. Nosso compromisso é desenvolver o nível da produção para que se torne mais competitivo no mercado”, finaliza Merched Chaar.

