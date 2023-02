Governo do Amazonas recebe especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas recebe, de segunda-feira (13/02) a quinta-feira (16/02), especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que cumprem na capital amazonense agenda de acompanhamento da implantação do novo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). Denominada de “Missão de Arranque”, esta é a primeira reunião, após a assinatura do contrato de empréstimo com o BID.

O Prosamin+ está em andamento em um trecho do Igarapé do Quarenta, entre as comunidades da Sharp, na zona leste, e Manaus 2000, no Japiim, zona sul, com obras múltiplas de saneamento básico, urbanização, mobilidade urbana e habitação. Ao longo da execução das obras, serão reassentadas mais de 2 mil famílias que moram em áreas de risco de alagação, nas duas comunidades.

De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, nos quatro dias de missão do BID, as equipes do órgão e da UGPE estarão debruçadas sobre as metas físicas e financeiras, para acompanhamento de todas as fases. “O BID chama de ‘Missão de Arranque’, porque é a primeira após a assinatura do contrato. As áreas de atuação da UGPE e do BID estarão reunidas verificando os documentos de gestão e planejamento, os avanços alcançados e o planejamento para os próximos cinco anos de duração do programa”, observa Campêlo.

A missão é chefiada pelo especialista em Água e Saneamento do BID, Gustavo Mendez, e conta com a participação de outros membros nas áreas Ambiental, Social, Financeira, de Aquisições, de Inovação e Política de Gênero. A reunião acontece de forma híbrida, com participação presencial e também remota.

Na abertura, nesta segunda-feira, as equipes da UGPE apresentaram um panorama da execução do programa por área de atuação, com destaque para os avanços que já foram alcançados, como a contratação de mais de 80% dos serviços previstos e o início do reassentamento. Nos próximos três dias de reuniões, as áreas fins irão se reunir para tratar dos temas específicos.

Fotos: Tiago Corrêa – UGPE