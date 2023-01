Governo do Amazonas promove Festival de Férias em espaços culturais

O Governo do Amazonas oferece, neste mês de janeiro, mais uma edição gratuita do “Festival de Férias”. Por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a atividade inicia nesta quinta-feira (12/01) e traz uma programação que se estende por 11 espaços culturais da capital.

Para participar, o público interessado deve realizar a inscrição gratuita que já está disponível no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). No Parque Rio Negro, os eventos serão abertos ao público, sem necessidade de inscrição prévia. Os eventos no Teatro Amazonas têm entrada gratuita, por ordem de chegada. Confira a agenda completa do Festival de Férias.

A programação faz parte do calendário do mês de janeiro da Secretaria de Cultura e traz diversas atividades, entre as quais, shows musicais com artistas locais, apresentações teatrais, visitas aos espaços culturais, resgate de brincadeiras populares, oficinas interativas e outras.

O secretário de cultura, Marcos Apolo Muniz, destaca que a temporada de férias, além de ser uma opção de lazer no recesso escolar, estreita o contato entre o público infantil e os locais que trazem uma bagagem cultural.

“Proporcionar a diversão gratuita em um ambiente repleto de histórias é fortalecer a difusão cultural do nosso estado, partindo de uma linguagem mais acessível, lúdica e espontânea”, revela Apolo. “Para as atividades com agendamento, novas vagas serão disponibilizadas às segundas-feiras”, informa o secretário.

Os espaços vão oferecer atividades destinadas às crianças de 3 a 12 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Segundo o gerente da Central de Arte e Educação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Ricardo Lopes, a programação do Festival de Férias foi pensada para atender às famílias. “A criança aprende brincando, assim ela vai entendendo e valorizando, junto com a sua família, os nossos espaços, a nossa cultura”, disse Ricardo.

Programação

Nos dias 12 e 13 de janeiro, 13h às 17h, a programação do festival oferece um passeio de visitação pelo Teatro Amazonas, Galeria do Largo, Palácio da Justiça, finalizando no Largo de São Sebastião para prática de brincadeiras coletivas.

No dia 14, a partir das 13h, o Centro Cultural Povos da Amazônia recebe o festival de férias, com brincadeiras e visita guiada. Ainda neste dia, às 15h, a criançada se diverte com o espetáculo teatral “As aventuras de Emília no Sítio do Pica-Pau Amarelo”, da companhia Espatódea Trupe.

Nos dias 19 e 20, das 13h às 17h, o festival oferece passeio de visitação pelo Centro Cultural Palácio Rio Negro, Cineteatro Guarany e finalizando no Parque Senador Jefferson Péres.

O Teatro Amazonas entra na programação no dia 21 de janeiro, com o show musical “Aquarela”, com Luso Neto e Raylla Araújo, interpretando um repertório de músicas infantis e muita interação com a plateia. A atração tem início às 18h.

E no dia 22, às 11h, o Teatro Amazonas recebe o espetáculo, “O Circo Chegou na Cidade”. No mesmo dia, sendo que a partir das 16h, o Parque Rio Negro será o palco de muitas brincadeiras, oficinas e apresentações artísticas. Às 17h, o público infantil vai se divertir com o espetáculo de teatro “Clássicos Encantados”, da Associação Cultural Apareceu a Margarida, em seguida, o show musical “Aquarela”.

Diversas atrações também animam o Palacete Provincial, das 13h às 17h. No dia 27, brincadeiras, visita guiada, oficinas e apresentações artísticas. No dia seguinte, além de recreação e atividades lúdicas, a programação conta com espetáculo teatral, “O Conto das Flores”, do Coletivo de Histórias, às 16h.

Fechando as atrações do festival, no dia 29, às 11h, o Teatro Amazonas recebe, “Bertoldo – O tubarão que queria ser gente”, da Buia Teatro.

Espaços culturais

Casa da Artes – rua José Clemente, 564, Centro

Centro Cultural Palácio da Justiça – avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

Centro Cultural Palácio Rio Negro – avenida Sete de Setembro 1546, Centro

Centro Cultural Povos da Amazônia – avenida Silves, 2.222 (antiga Bola da Suframa), Distrito Industrial

Cineteatro Guarany – avenida Sete de Setembro, 1546 (Villa Ninita, anexo ao Palácio Rio Negro), Centro

Galeria do Largo – rua Costa Azevedo, 290, Centro

Largo de São Sebastião – avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Palacete Provincial – Praça Heliodoro Balbi, Centro

Parque Rio Negro – rua Beira Mar, 121 – São Raimundo,

Parque Senador Jefferson Péres – avenida Lourenço da Silva Braga, 1507, Centro

Teatro Amazonas – avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

FOTOS: Michael Dantas/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa