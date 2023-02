Governo do Amazonas prepara estrutura para receber população durante funeral do ex-governador Amazonino Mendes

NOTA SOBRE ACESSO DA POPULAÇÃO AO FUNERAL DO EX-GOVERNADOR AMAZONINO MENDES

O Governo do Amazonas preparou estrutura e efetivo estadual para as últimas homenagens ao ex-governador do Amazonas Amazonino Armando Mendes. O funeral, em respeito à trajetória política de Amazonino, terá início na tarde da quinta-feira (16/02), a partir das 17h, no hall do Teatro Amazonas, com abertura para visitação do público.

Acesso para população

A fila de acesso ao funeral será formada na lateral do Teatro Amazonas, sem necessidade de distribuição de senha, com entrada pela porta lateral, ao lado da rua José Clemente, e saída pela porta da bilheteria (jardim do teatro). A população que for ao local, também vai poder acompanhar o funeral nos dois telões posicionados no Largo de São Sebastião, com transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas.

Programação

Após o traslado de São Paulo ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, na quinta-feira, o corpo de Amazonino Mendes será conduzido, em carro fúnebre, até o Teatro Amazonas, com chegada ao local prevista para meio-dia e meia.

As primeiras homenagens no Teatro Amazonas terão início às 14h, sendo reservadas para a família do político, homenagens das autoridades. A visitação do público iniciará, às 17h, da quinta-feira, por ordem de chegada e sem necessidade de senha, seguindo até às 5h da manhã do sábado (18/02), em regime de 24 horas.

Na manhã de sábado, será realizado, às 8h, culto reservado à família, seguido pela solenidade de honras militares. A saída do cortejo acontecerá às 9h, com passagem pelo Palácio Rio Negro, na Avenida Sete de Setembro; primeira unidade da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), situada na avenida Leonardo Malcher; Sede do Governo, Avenida Brasil, e segue para solenidade de cremação reservada à família.