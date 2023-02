Governo do Amazonas, por meio do FPS, transformou vida de mais de 700 mil famílias nos últimos quatro anos

Com iniciativas de combate à pobreza, fome e desemprego, além do financiamento de projetos autossustentáveis por meio de editais, o Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), entre os anos de 2019 e 2022, transformou a vida de mais de 700 mil famílias em todo o Amazonas.

“Quando digo que o nosso governo vem trabalhando muito fortemente nas áreas social e na geração de emprego e renda, isso não é discurso, mas um real compromisso de alguém que já sentiu na pele a dificuldade. Hoje, junto com a minha equipe, tenho a oportunidade de mudar a vida dos amazonenses que mais precisam. Nós trabalhamos por um lado o social, e também temos a geração de emprego e renda como meta do nosso governo, incentivando a criação de novos postos de trabalho”, afirmou o governador Wilson Lima.

No setor social, o FPS passou de 10 municípios contemplados em 2018, para 22, um aumento de 120%. Com o crescimento, foram custeados 175 termos de fomento, que beneficiaram mais de 25,1 mil pessoas. O investimento totalizou mais de R$ 22,9 milhões.

No setor primário, por meio de editais, foram investidos mais de R$ 45,2 milhões, proporcionando melhores condições de vida e trabalho para mais de 31,6 mil trabalhadores do campo de associações e cooperativas. Nos últimos quatro anos, o alcance do setor subiu de 23 para 56 cidades do interior do Amazonas, um crescimento de 147,82%.

Na geração de emprego e renda, por meio do programa Crédito Solidário, realizado em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), foram alcançados mais de 14,8 mil pequenos e microempreendedores. Ao todo, foram liberados mais de R$ 27 milhões em crédito desburocratizado, que serviram como capital de giro para continuidade das atividades comerciais.

Além disso, o FPS realizou, ao longo dos últimos quatro anos, repasses para ações prioritárias do Governo, entre elas saúde, assistência social, habitação, segurança alimentar e defesa civil. O montante foi de R$ 148.427.521,60.

O serviço social ofereceu ainda acesso à orientação, acompanhamento e suporte de saúde e bem-estar para mais de 32 mil servidores estaduais.

Campanhas

Durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19, servidores do FPS atuaram na Operação Gratidão, proporcionando assistência médica a 48 pacientes oriundos de Rondônia e do Acre. O Fundo também atuou na Operação Vida, ofertando atendimento psicossocial, monitoramento, recepção e logística de 352 pacientes em 11 capitais do país.

Na capital, o trabalho foi realizado em grandes hospitais com a entrega de lanches e kits de prevenção à doença, e ainda no direcionamento de pacientes em recuperação do vírus para o projeto RespirAR, coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Em parceria com o sistema Sepror, o FPS participou ativamente na distribuição de peixes para pessoas em situação de vulnerabilidade social em ações do programa Peixe no Prato e da Semana Santa. Além disso, no período de 2021 e 2022, foram doadas mais de 25 toneladas de verduras e hortaliças para Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Tendo à frente a primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, o FPS realizou as campanhas “Páscoa Solidária”, “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos”, “Natal Voluntário”, “Natal Solidário” e “Natal dos Ribeirinhos”.

Na Páscoa Solidária, em 2020, mais 4 mil caixas de chocolate foram entregues às crianças dos bairros mais vulneráveis da capital. Nos anos de 2019 e 2021 a campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos”, distribuiu mais de 60 mil brinquedos para crianças de Manaus e de outros sete municípios do interior.

Em 2020, o “Natal Voluntário”, realizado em parceria com o Governo Federal, arrecadou brinquedos e ofereceu ceia natalina em abrigos de idosos na capital e interior. Já o “Natal Solidário”, que contou com três edições, entregou mais de 3,2 mil kits de enxoval nas maternidades da capital, além de 26 brinquedos na capital e outros 9 mil no interior.

Realizado em 2019, o “Natal dos Ribeirinhos” arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis que foram doados às famílias ribeirinhas residentes ao longo do rio Uatumã.

FOTOS: Breno Brandão/FPS