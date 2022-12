Governo do Amazonas já asfaltou mais de 50 ruas

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), alcançou 75% de avanço com a obra de pavimentação do sistema viário da sede do município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

Com investimento no valor de R$ 18,5 milhões, a obra contempla serviços em 79 ruas (20,97 quilômetros) nos bairros do Novo Amanhecer, Morada do Sol e Graça Lopes, dos quais mais de 50 ruas já foram pavimentadas.

No bairro Graça Lopes, todos os serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem profunda foram concluídos, restando apenas a drenagem superficial, que já está em andamento. O bairro Morada do Sol apresenta um percentual de 90% de conclusão da pavimentação e, nesta etapa, estão em andamento os serviços de drenagem superficial com meio-fio e sarjetas. E no bairro Novo Amanhecer, estão em andamento as obras de reciclagem das vias e drenagem superficial.

Segundo o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, a maioria dessas ruas estão recebendo asfalto pela primeira vez. “Nós estamos pavimentando o sistema viário desses bairros com serviços de drenagem, para garantir a qualidade e a durabilidade da obra, proporcionando conforto, segurança e fluidez do trânsito”, explicou.

Drenagem

Todos os serviços de drenagem profunda, com a realização de obras de escavação e colocação da tubulação destinada ao escoamento das águas pluviais, já estão concluídos.

O sistema de drenagem garante mais segurança à população e reduz os custos de conservação das vias, visto que a drenagem direciona corretamente a água, evitando assim a deterioração da pista.

FOTO: Divulgação/Seinfra