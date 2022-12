Governo do Amazonas garante passagens para o Fast Clube em competição nacional

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), realizou nesta sexta-feira (30/12), no Campo da Ulbra, a entrega de passagens aéreas, ida e volta, para 22 jogadores do Nacional Fast Club que irão disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece em São Paulo. O investimento é de mais de R$ 112 mil.

A iniciativa faz parte do projeto Voo Campeão, o qual viabiliza aos esportistas amazonenses participarem de competições nacionais e internacionais. Integrado ao Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), as passagens têm o apoio da Agência de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam).

“O alto rendimento começa na base. Entre 2021 e 2022, em parceria com a Federação Amazonense de Futebol (FAF), o Governo do Estado investiu mais de R$ 8 milhões no futebol e, hoje, estamos entregando mais 22 passagens para os atletas do Fast irem longe na Copa São Paulo, mais uma vez mostrando a importância do esporte para sociedade, investindo na base para formar grandes campeões”, ressaltou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

O Fast Clube será o único representante do Amazonas na competição. A Copa São Paulo de Futebol Júnior reúne 128 times e mais de 3.500 jovens, em busca do título de campeão na competição de base mais importante do país.

Para o zagueiro, Marcos Cordeiro, a competição é uma oportunidade única em sua carreira. “É de grande importância o apoio do Governo com o futebol amazonense. Treinamos forte e estamos com as melhores expectativas para essa competição, é uma vitrine para nossa modalidade, enfrentaremos grandes times, mas iremos em busca desse título para o Amazonas”, comentou o atleta do Fast.

A equipe amazonense está na chave 12, na cidade de Araraquara, junto de Corinthians, segundo adversário, e o Zumbi-AL, terceiro adversário.

“Queremos agradecer todo apoio dado pelo governador Wilson Lima, não só no futebol, mas no esporte geral. Por meio dessas passagens, o governo estará realizando o sonho de vários jovens que nunca participaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e vamos em busca desse título”, comentou o presidente do Nacional Fast Clube, Dênis Albuquerque.



Voo Campeão

Em 2022, o Projeto Voo Campeão disponibilizou mais de 450 passagens áreas para que esportistas amazonenses participassem de competições nacionais e internacionais em diversas modalidades, um crescimento de 300% em passagens comparado ao ano de 2021.

