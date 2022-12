Governo do Amazonas destinou mais de R$ 23 milhões de emendas parlamentares e de bancadas ao setor primário em 2022

Em 2022, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), destinou mais de R$ 23 milhões para apoiar o setor primário de 50 municípios. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares e de bancada, que beneficiaram produtores rurais com repasse de itens de fomento e insumo para diversas atividades voltadas ao agronegócio amazonense, por meio de convênios celebrados com prefeituras, sindicatos e associações comunitárias, dentre outros.

Foram executadas emendas de 20 deputados, sendo da bancada, no valor total de R$ 17.550.791,33 e de emendas parlamentares, no valor de R$ 5.808.233,00.

“A execução de emendas encaminhadas pelos parlamentares, por meio da Sepror, foi algo inédito no Governo do Amazonas, uma determinação do governador Wilson Lima para beneficiar diretamente a zona rural e o interior do estado”, destacou o titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

As entregas dos insumos e fomentos foram realizadas ao longo do ano, diretamente aos produtores rurais, pescadores e pecuaristas, ou por meio das entidades conveniadas.

Entre os itens de fomento e insumo repassados estão equipamentos e implementos agrícolas, motores estacionários, canoas e rabetas, arados hidráulicos, triciclos cargueiros, casas de farinha, kits agrícolas e de energia solar. Destaca-se também repasses de caminhão de pequeno porte, fábrica de gelo, produtos corretivos de solo, adubos, sementes, além de verba de apoio para realização de feiras agropecuárias.

Os recursos beneficiaram agricultores em geral, piscicultores, pescadores pequenos e médios, pecuaristas, entre outros, dos municípios de Silves, Manicoré, Presidente Figueiredo, Manaus, Itamarati, Guajará, Alvarães, Atalaia do Norte, Barreirinha, Benjamim Constant, Borba, Caapiranga, Carauari, Codajás, Guajará, Itapiranga, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manicoré, Maraã, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, São Paulo de Olivença, Santa Isabel do Rio Negro, Tapauá, Apuí, Beruri, Tabatinga, Autazes, Humaitá, Eirunepé, Maués, Urucará, Canutama, Japurá, São Gabriel da Cachoeira, Pauini, Rio Preto da Eva, Manaquiri, Iranduba, Nhamundá, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã, Envira, Manacapuru, Careiro Castanho, Tefé, São Sebastião do Uatumã e Tonantins.

FOTOS: Divulgação/Sepror