Governo do Amazonas apoia projeto que utiliza resíduos agroindustriais na confecção de painéis de madeira

Resíduos agroindustriais das árvores amazônicas andiroba e buriti estão sendo testados e utilizados na confecção de painéis de madeira sustentáveis, que podem ser empregados na indústria de mobiliário. As atividades realizadas integram projeto apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

De acordo com a coordenadora do projeto, a doutora em engenharia química, Virginia Giacon, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), diversos testes para averiguar a qualidade, o volume, a resistência e a viabilidade do uso das madeiras estão sendo realizados para produção de painéis no âmbito do projeto.

“Todos os compósitos produzidos com resíduos de andiroba e buriti apresentaram resultados positivos no que diz respeito ao teor de inchamento. Isso pode ser explicado pelo teor de óleo presente nesses resíduos. Os compósitos contendo resíduo de andiroba alcançaram resultados preliminares satisfatórios no ensaio de resistência”, ressaltou.

Segundo a pesquisadora, o uso de matérias-primas naturais da região Amazônica e resíduos da agroindústria local aliados à utilização inteligente e ao reaproveitamento ecológico de rejeitos madeireiros podem resultar no desenvolvimento de materiais de baixo custo para a população.

Equipe e apoio

No total, 13 pesquisadores da Ufam e da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) integram e colaboram com o projeto “Reuso de Resíduos Agroindustriais Amazônicos (Madeira e Buriti) na Produção de Painéis Multicamadas”, amparado pelo Programa Biodiversa/Fapeam: CT&I para Ambiência e Biodiversidade no Estado do Amazonas, edital nº 007/2021.

Este estudo é a continuação direta e, com isso, abrange as análises e resultados obtidos por meio de um outro projeto também apoiado pela Fapeam, via o Programa Universal Amazonas, edital 006/2019, intitulado “Produção de Compósito Hibrido Reforçado com Resíduo Agroindustrial Amazônico”.

Iniciada em setembro de 2021, a previsão é que a atual pesquisa seja concluída em 2023.

Biodiversa

O Programa Biodiversa/Fapeam apoia propostas de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação, ou de transferência tecnológica, coordenadas por pesquisadores residentes no Amazonas, vinculados às instituições de pesquisa ou ensino superior ou centros de pesquisa de natureza pública ou privada sem fins lucrativos. As pesquisas são voltadas para caracterização, conservação, restauração, uso sustentável do meio ambiente e exploração sustentável da diversidade amazônica, com vistas à produção de conhecimentos que contribuam para o enfrentamento dos problemas ambientais amazônicos e subsidiem a formulação de políticas públicas de conservação ambiental no Amazonas.

FOTOS: Divulgação