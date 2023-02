Governador Wilson Lima lança edital de fomento de R$ 20 milhões para o setor rural

O governador Wilson Lima lançou o Edital 001/2023, do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), no valor de R$ 20 milhões para projetos do setor rural. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23/02) durante a entrega da obra de pavimentação do ramal Santa Maria, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

“A partir do dia primeiro de março, o edital já estará disponível para cooperativas, associações e organizações do setor primário que tiverem suas propostas contempladas, que vão até R$ 230 mil”, disse o governador.

O fomento do Governo do Amazonas será destinado à melhoria do escoamento de produção agrícola, acessibilidade, dignidade e qualidade de vida dos trabalhadores rurais de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) da capital e interior do estado.

Poderão participar do edital, entidades privadas sem fins lucrativos (associação ou fundação); sociedades cooperativas; e organizações religiosas. As OSCs interessadas poderão enviar suas propostas e planos de trabalhos por meio do Protocolo Virtual do FPS, no endereço eletrônico https://online.sefaz.am.gov.br/protocoloAM/, do dia 1º até 31 de março.

O recurso poderá ser utilizado para aquisição de materiais permanentes e de consumo; prestação de serviços especializados de terceiros, que viabilize a execução de projetos autossustentáveis; serviço de adequação e espaço físico; e aquisição de veículos ou embarcações.

“Esse apoio aos pequenos agricultores tem como objetivo a geração de renda, autossustentação, melhora da produção, facilidade de escoamento nessas comunidades mais distantes e, com isso, melhorar cada vez mais a qualidade de vida”, disse a secretária do Fundo de Promoção Social, Kathelen Braz.

Mais fomentos

Durante a solenidade, o governador Wilson Lima entregou mais de R$ 398 mil em materiais para duas associações do município. A iniciativa beneficiará mais de 60 famílias.

A Cooperativa Agrícola de Iranduba (Coopiagro) recebeu um caminhão com capacidade para duas toneladas; duas roçadeiras; uma motobomba a diesel; três bombas centrífugas; duas bombas submersas; um grupo gerador; 150 tubos de irrigação; um motor estacionário; além de fertilizantes. Juntos, os materiais somam R$ 198 mil.

Já a Associação Comunitária São José da Ilha do Jacurutu recebeu R$ 200 mil em equipamentos, divididos em um trator agrícola, uma roçadeira deslaçável, uma carreta agrícola, uma grade aradora, duas roçadeiras lateral, um pulverizador, entre outros.

“Esses equipamentos vão ajudar os agricultores da nossa comunidade. A qualidade de vida vai ser melhor para todos. Só tenho a agradecer ao governador, ao Fundo de Promoção Social e todos que estão envolvidos nesse projeto do setor primário’’ disse Alcemir Ferreira, presidente da Associação.

Infraestrutura

A obra de pavimentação dos quase 7,5 quilômetros de extensão do ramal Santa Maria, localizado no quilômetro 13 da AM-070, tem recursos do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), no valor de R$ 5,7 milhões, sendo R$ 500 mil oriundo de emenda parlamentar do ex-deputado estadual e atual prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz.

Ao todo, 625 famílias estão sendo beneficiadas diretamente com a obra, que além de melhorar as principais atividades agropecuárias do local, beneficiará também quatro balneários que fomentam o turismo na região e 22 estabelecimentos comerciais.

“A pavimentação é um sonho há muitos anos. O governador é um homem que está olhando pelo produtor rural e o povo do interior. Tudo vai ficar mais fácil para a gente”, disse o comerciante José Claúdio Nunes.

