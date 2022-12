Governador Wilson Lima dá posse a 30 aprovados no concurso público do Detran Amazonas

O governador Wilson Lima empossou 30 aprovados no primeiro concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). A solenidade aconteceu na manhã desta sexta-feira (02/12), na sede do Governo do Amazonas, bairro Compensa, zona oeste. O governador já determinou chamar outros 15 aprovados na próxima semana.

“Isso faz parte do nosso programa Amazonas Mais Seguro, mas também de uma das duas metas do nosso governo. A primeira é a função social e a segunda é a geração de emprego e renda. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de um momento como este, porque nunca antes havia sido feito um concurso para o Detran, que é um dos mais modernos do Brasil e a instituição mais tecnológica do estado”, disse o governador.

Presente na solenidade, o deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), destacou o compromisso do governo Wilson Lima com a melhoria da estrutura do governo e do atendimento ao público. “Com certeza, um dia histórico. O governador Wilson Lima faz um gesto de grandeza ao realizar este concurso público”, afirmou o parlamentar.

Na solenidade, também esteve presente o deputado estadual João Luiz, além de secretários do Governo do Amazonas e os novos servidores públicos estaduais.

O certame ofertou 183 vagas de níveis médio e superior. Os empossados têm prazo legal de 30 dias, a contar desta sexta-feira, para entrar em exercício de suas funções.

“Eu não tenho palavras para agradecer ao governador por essa oportunidade. E por ter sido tão rápido na busca por homologar o concurso, em tempo recorde, e de empossar os aprovados, em tempo recorde. Foi um marco histórico, muito obrigada a todos”, afirmou Andressa de Oliveira Barroncas, 24, aprovada em primeiro lugar para Analista Jurídico e representante dos empossados no ato.

No início de novembro, o Governo do Amazonas divulgou uma lista com 50 nomes aprovados, mas 13 anunciaram desistência da posse, cinco pediram prorrogação de prazo e dois solicitaram reposicionamento na ordem de convocação.

Para ocupar as vagas das pessoas que anunciaram desistência e pediram reposicionamento, serão chamados os candidatos classificados em sequência. Essa convocação vai ocorrer nos próximos dias.

“Um momento histórico, que rompe barreiras e que simboliza o avanço que o governador tem feito em toda a estrutura do governo, realizando o primeiro concurso público em 50 anos de história do Detran”, afirmou o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo Sá.

Demais aprovados

Para os cargos nos quais é necessário curso de formação – agente de trânsito, vistoriador de veículo, examinador e perito de acidente de trânsito – a convocação para dar início a essa etapa do certame será em março de 2023. O curso está previsto para ser iniciado em abril.

O curso tem caráter classificatório e eliminatório, de modo que só serão nomeados os candidatos mais bem classificados, respeitando as seguintes quantidades de vagas: 55 para agente de trânsito, 40 para examinador de trânsito, 3 para perito de acidente de trânsito e 10 para vistoriadores de veículos.

Amazonas Mais Seguro

Por determinação do governador Wilson Lima, uma série de concursos públicos foi realizada para reforçar o efetivo das forças de segurança. Os certames fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, anunciado em julho de 2021 por Wilson Lima.

Além do Detran, estão em andamento os concursos públicos para a Polícia Militar (1.350 vagas), Polícia Civil (362 vagas), para a Secretaria de Segurança Pública (150 vagas) e para o Corpo Militar de Bombeiros (453 vagas).

FOTO: Diego Peres/Secom