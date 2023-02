Gigante europeu está decidido a fechar com Vini Jr e prepara grande proposta ao Real Madrid

Principal responsável pela grande virada do Real Madrid sobre o Liverpool, Vini Jr começa a preocupar o clube merengue quanto uma possível saída ao fim da atual temporada europeia.

O brasileiro, inclusive, soma 18 gols marcados e 9 assistências nos 35 jogos em que disputou na atual temporada sendo, para muitos, o jogador mais importante deste atual Real Madrid.

Porém, nas últimas semanas, muito se especula sobre uma possível saída do jogador, que vem sofrendo fortes ataques racistas na Espanha. O Paris Saint-Germain seria o principal interessado.

PSG prepara proposta

Vini, inclusive, quer ficar no Real Madrid mas, conforme publicado pelo PlanetaRealMadrid e repercutido pelo Fichajes, o clube parisiense acredita que pode convencer Vini a se mudar para a França.

Segundo a fonte, o clube francês estaria disposto a fazer de tudo para fechar com o atleta, que é visto como o companheiro ideal para Mbappé no ataque. O Real Madrid, inclusive, está ciente do interesse, que irá virar uma grande proposta muito em breve. Os valores devem passar dos 135 milhões de euros.