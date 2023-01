Gestores e pedagogos recebem formação sobre Novo Ensino Médio

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto encerrou, nesta sexta-feira (27/01), a primeira atividade formativa do ano, voltada para o Novo Ensino Médio (NEM). Durante dois dias, profissionais da educação das setes Coordenadorias Distritais de Educação (CDEs) e das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), participaram da ação que busca preparar e direcionar a equipe gestora para realizar, em um segundo momento, uma formação in loco aos professores das unidades de ensino que ofertam o NEM.

O NEM entrou em vigor nas escolas brasileiras, em 2022, para os alunos do primeiro ano. A previsão do Governo Federal é de que, até 2024, o novo formato de educação seja aplicado em todo o país.

A metodologia da formação foi realizada via Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), por meio da equipe de formadores do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan).

Na Escola Estadual Deputado Josué Neto, localizada no bairro Coroado, zona leste, a equipe gestora e pedagógica se reuniu para acompanhar a transmissão.

“Hoje a gente participa dessa transmissão como uma forma de mediar as interações entre gestão e corpo docente. O Ensino Médio entra numa nova fase e precisamos estar preparados para as mudanças que ocorrerão durante o ano letivo”, explicou a professora Nayara Brandão.

Neste primeiro momento, a formação teve como tema “Principais Mudanças e a Construção da Matriz do Novo Ensino Médio”. Para a pedagoga Tháglea Reis, capacitar os profissionais da educação vai auxiliar o processo de transição do NEM.

“Os professores têm dúvidas, os pais têm dúvidas, os alunos têm dúvidas, e essa formação vem para, justamente, esclarecer alguns pontos cruciais durante esse processo de implementação da segunda fase do NEM”, finalizou Tháglea.

