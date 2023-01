Fundeb: saiba quanto cada município do Amazonas recebeu em 2022

Os dez municípios do Amazonas que tiveram maior crescimento nos valores recebidos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) em 2022 receberam de R$ 8,4 milhões a R$ 14,9 milhões acima do que receberam em 2021.

Em termos percentuais, entre os dez municípios que tiveram o maior acrescimo nos repasses do fundo, Manicoré ficou em décimo lugar, com aumento de 23,84% enquanto Santa Isabel do Rio Negro alcançou o topo, com 39,25% a mais nos valores recebidos.

Os dados fazem parte do levantamento feito pelo deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), divulgado nesta sexta-feira (27), com os números dos anos de 2021 e 2022. O parlamentar afirma que esse crescimento na receita do Fundeb demonstra que os prefeitos podem pagar o piso salarial dos professores.

Em primeiro lugar aparece a capital Manaus, que em 2021 recebeu R$ 1,16 bilhão do Fundo e em 2022, R$ 1,37 bilhão. O aumento foi de 17,94%, equivalente a R$ 207,9 milhões. Em segundo, consta Tabatinga. O município registrou crescimento de R$ 14,96 milhões, equivalente a 20,19%. Em 2021, foram R$ 74 milhões em recursos, e ano passado, R$ 89 milhões.

O levantamento também mostra o ranking dos municípios que apresentaram maior crescimento percentual no recebimento de recursos do Fundeb. Santa Isabel do Rio Negro recebeu R$ 11,6 milhões em 2021. No ano seguinte, o município teve acesso a R$ 16,2 milhões. Foi um aumento de 39,25%, equivalente a R$ 4,55 milhões.

A única cidade que sofreu redução nos valores do Fundo foi Atalaia do Norte. De 2021 para 2022, houve uma queda de 17,61%. De um ano para o outro, o total foi de R$ 20,8 milhões para R$ 17,1 milhões, menos R$ 3,7 milhões.

Em relação ao valor recebido por todos os 62 municípios, o crescimento no Fundeb foi de 16,52%. O montante foi de R$ 3 bilhões em 2021 e R$ 3,5 bilhões ano passado, um aumento de R$ 496,3 milhões.

Na próxima quarta-feira (1º de fevereiro), Serafim Corrêa afirma que divulgará números com o comparativo de janeiro de 2022 a janeiro de 2023. De acordo com o deputado, o crescimento na receita é em torno de 20%.

Abaixo, os valores recebidos em cada município do Amazonas nos últimos dois anos.

Dez municípios que mais tiveram aumento no valor do Fudeb em (R$) e os dez que mais receberam em termos percentuais