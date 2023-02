Fundação Alfredo da Matta e Fundação Hospital Adriano Jorge anunciam mutirão de cirurgias dermatológicas

A Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham) e a Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), instituições vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizam, no dia 11 de março, a partir das 8h, um mutirão de cirurgias dermatológicas, a maioria para retirada de lesões de câncer de pele. A Fuham participará com o corpo de profissionais e a FHAJ cederá todas as sete salas do centro cirúrgico.

A reunião que definiu data e os detalhes principais do mutirão foi realizada na manhã desta segunda-feira (6), com a participação de gestores das duas instituições. Ao todo, serão atendidos cerca de 40 pacientes e o critério principal para entrar na lista será o da gravidade de cada caso. Os pacientes que farão as cirurgias serão os que já são atendidos pela Fundação Alfredo da Matta.

Segundo o diretor-presidente da Fuham, médico dermatologista Carlos Chirano, a triagem dos pacientes será concluída nos próximos dias e o contato vai ser feito pela própria fundação, individualmente, a cada pessoa. “A gente está com nosso centro cirúrgico em reforma e encontramos a alternativa com a parceria do Adriano Jorge, que cedeu o sábado para que a gente possa fazer um grande mutirão de cirurgia pra priorizar os pacientes com câncer de pele mais graves”, informou Carlos Chirano.

O diretor-presidente da FHAJ, médico Ayllon Menezes de Oliveira, recebeu a equipe da Fuham com os responsáveis pelos setores envolvidos no mutirão. Ele ressaltou a parceria entre duas instituições que fazem parte do sistema público de Saúde. “As unidades se interajudam com o objetivo comum, sempre poder oferecer uma melhor qualidade de vida para o paciente. A Fundação Alfredo da Matta é parceira da Fundação Hospital Adriano Jorge há bastante tempo e vamos, agora, unir forças para realizar este mutirão”, afirmou.

Endereço da FHAJ

A Fundação Hospital Adriano Jorge está localizada à Av. Carvalho Leal, 1778, bairro Cachoeirinha, zona centro-sul. Informações posteriores sobre o mutirão de cirurgia dermatológico serão publicadas no site www.fuham.am.gov.br .

Foto: Daniel Jordano/ FHAJ