FUnATI disponibiliza 319 vagas de oficinas de extensão gratuitas no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), disponibiliza 319 vagas de oficinas de extensão gratuitas que serão realizadas no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus. A ação, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, vai atender ao público idoso na zona oeste de Manaus.

As vagas gratuitas, destinadas para o público a partir de 50 anos de idade, serão disponibilizadas no dia 7 de março, a partir das 8h, exclusivamente de forma on-line, no site da fundação (https://inscricao.funati.am.gov.br). As oficinas iniciarão a partir do dia 13 de março.

De acordo com o reitor da FunATI, Dr. Euler Ribeiro, o governo do Amazonas tem investido nas ações voltadas para os idosos e a parceria da FUnATI e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa vai fortalecer o acesso deles ao setor cultural. “Estamos muito felizes em oferecer aulas no Liceu de Ofícios Claudio Santoro, é preciso criar estas oportunidades de acesso para investir na melhoria da qualidade de vida da população envelhescente”, pontuou.

Para o secretário de cultura, Marcos Apolo Muniz, a iniciativa promove a inclusão dos idosos em cursos com ênfase na qualidade de vida. “É muito gratificante disponibilizar oportunidades aos idosos com o objetivo aprimorar a qualidade de vida, promover a socialização e o aspecto físico do público acima dos 50 anos”, disse o secretário.

“A FUnATI se destaca na promoção de ações voltadas aos idosos e, por sua vez, o Liceu atua no sentido de fomentar a arte e a cultura. A parceria completa um conjunto de atividades com esta finalidade para um público diferenciado”, ressaltou Apolo, sobre a parceria entre as duas instituições de referência no estado.

Oficinas oferecidas

Entre as oficinas oferecidas estão: pilates, equilíbrio corporal, dança, musicoterapia e violão. Todas as oficinas disponíveis no Liceu são para o período da manhã.

Documentos necessários

Para a inscrição, serão necessários dados básicos de identificação: nome completo, RG, CPF, data de nascimento, e-mail (pode ser de terceiros), número de telefone e outro número para recado. Será permitido a matrícula individual em apenas uma oficina.

FOTOS: Divulgação/Secretaria de Cultura e Economia Criativa