Fred e Ricardo são a última dupla a deixar a Prova de Imunidade no BBB 23

Após 12 horas de dinâmica, a primeira prova do BBB 23 é concluída com sucesso! Fred e Ricardo são a última dupla a deixar a Prova de Imunidade. A dupla comemora bastante e se emociona, assim como Larissa e Bruna Griphao que ficaram até o fim da disputa. Veja abaixo o que rolou na prova!

Resumo da Prova de Imunidade

O BBB 23 já começou com tudo! Os participantes disputaram uma Prova de Resistência em duplas concorrendo à primeira Imunidade do programa. Competida em duplas, a prova não valeu apenas um passe-livre do Paredão, como também garantiu 10 mil reais ao primeiro lugar, além de uma década de assinatura Globoplay!

Já para as duas primeiras que saíram, um castigo: os quatro participantes não competirão na Prova do Líder.

Veja os principais momentos da prova! 👇

– MC Guimê e Tina foram os primeiros eliminados da disputa após o brother ter apertado o botão do totem antes do tempo indicado.

– Logo depois, Cristian e Marvvila também foram eliminados da disputa e, juntos de Guimê e Tina, não disputarão a primeira Prova do Líder da edição.

– Cezar e Domitila foram a terceira dupla a sair do Provódromo. Depois deles, foi a vez de Bruno e Aline Wirley se despedirem da Prova de Imunidade.

– Após Gustavo e Key Alves terem deixado o Provódromo por uma avaliação técnica da dinâmica, Bruna Griphao comemorou a saída do mato-grossense da disputa. No entanto, quando a dupla retornou ao jogo e venceu uma das rodadas, Gustavo comemorou com um: “Chupa, Bruna! Caubói não tinha saído? Caubói voltou”.

– Ao ouvir a farpa, a atriz desabafou com sua dupla, Larissa: “Ele é muito bom de prova. Não era para estar falando isso não, estou com raiva! Vontade de esfolar a cara dele”.

– Amanda e Antonio ‘Cara de Sapato’ Jr, Marília e Fred Nicácio, seguidos por Paula e Gabriel, deram adeus ao campo de prova e retornaram à casa.

– Gustavo e Key Alves deslizaram e foram eliminados. A dupla apertou o botão no momento errado pouco antes de 8 horas de prova e foi eliminada. Ao voltarem para a casa, os dois lamentaram o resultado.

– As três duplas que continuaram na briga pela imunidade vibraram muito. Fred mandou uma mensagem de incentivo, enquanto Bruna Griphao chorou muito.