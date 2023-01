Forças Armadas devem lançar mais de 20 editais de concurso público este ano; saiba como se preparar

Cresceu na última década o interesse dos jovens brasileiros pela carreira militar e quase 50% almeja ocupar um posto no Exército, Marinha ou Aeronáutica. Mas para conquistar uma vaga e a tão sonhada estabilidade financeira é preciso se preparar porque a concorrência é grande e de alto nível. É o que destaca o professor João Paulo, do QI Militar, curso especializado na preparação de jovens de Manaus que sonham em seguir uma profissão nas Forças Armadas.

Para 2023, a previsão é que sejam lançados 26 concursos para Marinha, Exército e Aeronáutica para diversas áreas para homens e mulheres. Cinco editais estão disponíveis no momento, totalizando 2.191 vagas para a Marinha e a Aeronáutica. Nesta terça-feira (17), um novo edital da Marinha foi lançado, dessa vez, para fuzileiros navais. São 1.080 vagas, incluindo a cidade de Manaus.

A divulgação de novos editais vem aquecendo a procura pelos cursinhos preparatórios. Em concursos deste nível, o número de inscritos costuma ser, pelo menos, o triplo da quantidade de vagas abertas. Por isso, o apoio especializado é um diferencial na hora de garantir aprovação.

“Quem sonha com a carreira militar precisa se preparar porque a concorrência é muito elevada. É importante saber que disciplina é algo muito necessário, portanto, estudar e ter foco nesse momento faz a diferença. É primordial fazer cursinho porque o estudante consegue se aprofundar nos temas das provas, fazer simulados e conhecer a característica de cada banca realizadora”, explica João Paulo.

Estabelecer uma rotina de estudos deve ser uma meta prioritária, diz o professor. Por isso, investir em um curso preparatório é necessário. Muitas vezes, quem opta por estudar em casa por conta própria acaba não seguindo horários regulares e não tendo disciplina para ler materiais ou resolver exercícios.

Com as aulas regulares, metodologia focada em resultados mais objetivos e céleres, além da cobrança e interlocução com os professores, o aproveitamento tende a ser maior e o aluno tem menos chances de se acomodar.

Outra medida importante é não deixar para a última hora. A preparação para uma prova deve ser feita com bastante antecedência, de forma que o candidato consiga se familiarizar de tal modo com o assunto que consiga ter tranquilidade para resolver as questões no momento da prova.

Mesmo assim, muita gente acaba deixando para estudar um mês antes do dia da prova. É um erro. “Fazer um cursinho é uma oportunidade de você aprender com quem tem experiência e já ajudou outras pessoas a conquistarem a aprovação. Tem uma carga maior de motivação porque você fica ambientado naquela meta de tal modo que consegue ter maior foco”.

João Paulo salienta, ainda, que o candidato precisa se dedicar ao estudo e estabelecer metas de desempenho. No início de uma preparação, é comum que o candidato tenha um desempenho baixo nos simulados e se desestimule. Isso é um erro. As avaliações periódicas devem ser encaradas como uma oportunidade de avaliar o que precisa ser melhorado.

“A melhor dica para o aluno é que ele seja resiliente, resolva as questões de provas anteriores e faça a verificação do seu desempenho, fazendo os simulados. É preciso ter foco e estudar”, disse o professor da QI Militar.

A QI Militar é um curso voltado à preparação de quem deseja se tornar sargento ou oficial de carreira através dos concursos públicos das Forças Armadas do Brasil. A unidade está com vagas abertas para alunos em todos os turnos. O cursinho fica na Avenida Jurunas, 27, bairro Cidade Nova, zona norte. Para dúvidas e outras informações, é possível acessar os perfis oficiais nas redes sociais ou pelo telefone (92) 98591-8327.

Editais abertos

Aeronáutica:

Sargentos EAGS, nível médio e técnico: 168 vagas

Sargentos CFS, nível médio: 242 vagas

Marinha:

Fuzileiro Naval, ensino médio: 1080 vagas

Aprendiz Marinheiro, ensino médio: 671 vagas

Marinha Mercante, ensino fundamental: 30 vagas