Fiscalização do Detran-AM autua 232 condutores durante o último final de semana

No último final de semana (24/02 a 27/02), a equipe de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) autuou 232 condutores durante a Operação ‘Lei Seca’, que ocorreu nas proximidades dos eventos carnavalescos de Manaus.

Durante as fiscalizações, cerca de 48 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool e 14 se recusaram a fazer o teste de etilômetro, mais conhecido popularmente como “bafômetro”. As demais autuações foram por licenciamento em atraso, por dirigir sem habilitação, conduzir motocicleta sem capacete e sem placa.

“Entre a noite da última sexta-feira (24/02) e a madrugada desta segunda-feira (27/02), a fiscalização do Detran Amazonas intensificou a Operação ‘Lei Seca – Carnaval 2023’, cujo foco foi inibir a condução de veículos automotores sob efeito de álcool, e qualquer outra infração de trânsito que comprometesse a segurança viária”, explicou Arthur Cruz, coordenador-geral de fiscalização de trânsito da instituição.

’Lei Seca’

De acordo com estudos realizados, os condutores sob efeito de bebida alcoólica passam a dirigir com sua capacidade psicomotora alterada, pondo em risco a vida, integridade e meio ambiente. A penalidade de multa no valor de R $2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Para garantir a segurança e reduzir o número de vítimas fatais no trânsito, o Detran Amazonas continuará atuando nos trabalhos de ‘Lei Seca’ durante as festividades da capital.

FOTOS: Isaque Ramos/ Detran-AM