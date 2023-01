Fifa confirma datas do Mundial de Clubes com Flamengo e Real Madrid

A Fifa confirmou que o Mundial de Clubes será disputado entre os dias 1º e 11 de fevereiro. O chaveamento para começar a projetar quem podem ser os adversários de Flamengo e Real Madrid acontece no dia 13 de janeiro.

Sem uma data exata da estreia, Flamengo e Real Madrid irão jogar pelas semifinais do torneio entre os dias sete e oito de fevereiro. A entidade máxima do futebol ainda não divulgou as cidades em que os brasileiros e espanhóis irão iniciar suas trajetórias em busca do troféu.

No dia 1º de fevereiro, o Ah-Ahly irá enfrentar o Auckland City em busca de uma vaga na segunda fase da competição. Nesta segunda ronda, Al-Hilal, Seattle Sounders e Wydad Casablanca já estão classificados e aguardando o chaveamento para saber quem serão seus adversários.

De acordo com o planejamento do Flamengo, a delegação deve viajar com destino a Marrocos no dia dois de fevereiro. Antes disso, o Rubro-Negro tem seis compromissos marcados pelo Campeonato Carioca.