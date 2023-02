Fevereiro Roxo: CECF 31 de Março realiza ação de sensibilização sobre Alzheimer, lúpus e fibromialgia

O Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) 31 de Março realizou, na manhã desta segunda-feira (06/02), uma ação de sensibilização em alusão à campanha Fevereiro Roxo. Homens e mulheres que frequentam o espaço, localizado no bairro Japiim, zona sul de Manaus, foram alertados sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do Alzheimer, lúpus e fibromialgia, doenças que são o foco da iniciativa de conscientização.

De acordo com a diretora do CECF 31 de Março, Cibele Freitas, o objetivo da ação era compartilhar informações referentes a sintomas e tratamentos disponíveis, além de mostrar que o diagnóstico precoce ajuda a manter a qualidade de vida.

“Os centros de convivência atuam no sentido da prevenção e da sensibilização quanto a essas três doenças abrangidas pela campanha Fevereiro Roxo. É algo de extrema importância, e também devemos destacar que, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de uma resposta positiva ao tratamento dos sintomas associados às doenças”, disse.

Durante todo o mês de fevereiro, os Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs) e do Idoso (Ceci) terão programação alusiva à campanha.

Programação – Fevereiro Roxo nos CECFs e no Ceci

Centro de Convivência da Família 31 de Março – Japiim

• Dias 6 a 8 – Celebração do Fevereiro Roxo, com sensibilização da comunidade sobre Alzheimer, fibromialgia e lúpus, das 9h às 10h30 e das 14h às 15h

• Dia 7 – Aulão na quadra, das 7h30 às 8h30

• Dias 13 a 17 – Oficina Fevereiro Roxo com os grupos de convivência, com sensibilização sobre Alzheimer e trabalhar a memória das 9h às 10h30 e das 14h às 15h

Centro Estadual de Convivência Maria de Miranda Leão – Alvorada

• Dia 7 – Palestra de educação em saúde, orientações para o combate e prevenção ao lúpus, fibromialgia e Alzheimer

Centro de Convivência Familiar Teonízia Lobo – Mutirão

• Dia 23 – Campanha Fevereiro Roxo/Laranja, com roda de conversa e distribuição de informativo aos usuários, com a técnica responsável Caroline Rodrigues, às 18h

Centro de Convivência Família Magdalena Arce Daou – Santo Antônio

• Por todo o mês de fevereiro será realizada a Campanha Laranja/Roxo, com abordagem e sensibilização aos usuários sobre a prevenção e diagnóstico e combate ao lúpus, fibromialgia, Alzheimer e leucemia, das 8h às 19h.

Centro de Convivência Família André Araújo – Raiz

• Dia 6 – Fevereiro Roxo, com aulão de ritmos em alusão ao Fevereiro Roxo, às 9h

• Dias 6 a 8 – Abertura do Fevereiro Roxo, com o 1º Simpósio de Doenças Crônicas Incuráveis, às 9h

