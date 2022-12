Fernando Santos diz que Cristiano Ronaldo não aceitou reserva de forma simples, mas jamais ameaçou deixar seleção

Às vésperas do confronto contra Marrocos, que definirá o futuro de Portugal na Copa do Mundo, o assunto principal no ambiente luso segue sendo Cristiano Ronaldo. Sacado do time pelo técnico Fernando Santos na partida de oitavas de final, diante da Suíça, o capitão e principal astro da equipe não recebeu muito bem a decisão, mas precisou acatar.

Nesta sexta-feira, Santos confirmou uma conversa prévia ao duelo mais recente com CR7. “O Cristiano não ficou muito satisfeito, como é óbvio. Sempre foi titular, e é normal que não tenha ficado muito satisfeito. O contrário seria difícil. É normal. Foi uma conversa normal, tranquila, expus o meu ponto de vista, ele não aceitou de forma simples, mas foi uma conversa perfeitamente tranquila“, resumiu o comandante.