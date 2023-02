Felipe Neto desabafa sobre eliminação de Gabriel do BBB23: “53% é uma vergonha”

Felipe Neto, influenciador digital e campeão do Prêmio Área VIP pelo seu canal da web, usou suas redes sociais, nesta madrugada de quarta-feira, 01 de fevereiro, para comentar sobre a saída de Gabriel Tavares do BBB23. Sendo assim, o artista ainda chegou a desabafar, afirmando que a porcentagem do rapaz, foi uma completa vergonha nacional.

Dessa forma, através do seu Twitter, Felipe Neto escreveu: “53% é uma vergonha! Mas em se tratando de Brasil, temos que comemorar. Se fosse 10 anos atrás ele seria campeão dessa edição”, disparou ele, em sua rede social, recebendo criticas por parte de alguns internautas e apoio por parte de outros.

+ Felipe Neto desabafa sobre possível eliminação de Gabriel do BBB23: “99%”

“Cala a boca Felipe vc era o primeiro que destilava ódio pera Karol Conká e agora ta dando uma de maluco”, disse um. “Maluco é quem criticou um e passou pano pra outro, os dois cometeram erro, a diferença é que Karol tem carisma e de fato mudou, ele vai ter tempo pra mudar, mais tinha q ser aqui fora igual ela!”, afirmou mais um.

Entretanto, Felipe voltou a usar suas redes sociais para rebater os ataques e afirmou que Gabriel já ‘está garantido na final de A Fazenda’. “Quem tá com pena, relaxa q ele já é finalista da Fazenda. Podem printar e me cobrar”, postou ele.

Web reage ao post de Felipe Neto

Sendo assim, os internautas voltaram a questionar o influenciador: “Tu não acredita na mudança dele não? (Lembrando que sou contra a atitude dele e queria ele fora do programa)”, quis saber um. “Pessoal, na boa, sem nenhuma maldade, eu queria entender o que ele fez de tão grave para ser crucificado assim? Ser babaca e grosseiro é motivo para não gostarmos de alguém. Mas crucificar é outra coisa. Não estou dizendo que ele não fez, estou só querendo entender”, destacou.

+ Felipe Neto sobre acusação de Gabriel contra Larissa no BBB23: “expulsaria por simulação”