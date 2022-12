FCecon finaliza processo seletivo para cargo de diretor-presidente

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), finalizou, nesta terça-feira (06/12), o processo técnico seletivo para o cargo de diretor-presidente da instituição. O Conselho Consultivo da Fundação se reuniu e deferiu os nomes, que serão encaminhados ao secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, e, posteriormente, ao governador Wilson Lima.

Os únicos candidatos que se apresentaram para concorrer ao cargo foram o atual diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, e o cirurgião especialista em aparelho digestivo, Sidney Chalub. Os médicos apresentaram curriculum vitae e proposta de trabalho, que foi avaliada por uma Comissão Avaliadora, instituída pelo Edital nº 003/2022 e formada por servidores da Fundação.

Após análise curricular e da proposta de trabalho, Gerson Mourão ficou em primeiro lugar. O processo segue normas estabelecidas no Regimento Interno da FCecon.

Contaram como pontuação para a análise dos candidatos a proposta de trabalho, títulos de especialista, de mestrado e de doutorado, trabalhos publicados em revistas indexadas, trabalhos apresentados em congressos e atuação como gestor.

São requisitos para concorrer ao cargo de diretor-presidente: ter formação superior em Medicina com título de especialista registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM-AM); integrar o quadro funcional da FCecon; e contar, no mínimo, com dez anos de efetivo exercício na Fundação.

Próxima etapa

O Conselho Consultivo da FCecon se reuniu nesta terça-feira e avaliou o relato da Comissão Examinadora, deferindo a lista com os nomes dos candidatos ao cargo de diretor-presidente.

A lista será encaminhada ao secretário de Saúde, Anoar Samad, que depois enviará os nomes ao governador Wilson Lima. O chefe do Executivo decidirá quem será o novo diretor-presidente da FCecon na gestão 2023-2026.

FOTOS: Ludmila Dias/FCecon e Laís Pompeu/FCecon