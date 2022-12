Fapeam divulga resultado preliminar da terceira fase do Programa Centelha 2

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), divulgou nesta terça-feira (20/12) o resultado preliminar dos 50 projetos de fomento aprovados e suplentes da terceira fase do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores – Centelha Amazonas 2ª Edição, no âmbito do Edital n° 014/2021.

O resultado pode ser conferido no site da Fapeam (www.fapeam.am.gov.br), pelas abas Editais, Resultado, Edital nº 014/2021 – Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores – Programa Centelha 2. Para acesso direto, basta acessar o link http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/Lista-Preliminar-Fase-3-editado.pdf.

Os projetos de fomento, preliminarmente aprovados, foram ao todo de quatro munícipios do Amazonas, sendo eles Manaus – com o maior número, 47 projetos –, seguido de Autazes, Canutama e Tabatinga, cada município com um projeto de fomento.

O Centelha 2 é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fapeam, executora do Programa no Amazonas.

Para a chamada pública foram destinados R$ 3 milhões, sendo R$ 2 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT/Finep e R$ 1 milhão do Governo do Amazonas.

A submissão, avaliação e seleção das propostas passam por três fases distintas e eliminatórias. A terceira fase correspondeu ao projeto de fomento, em que os proponentes detalharam o cronograma físico financeiro da proposta e aplicação dos recursos de subvenção a serem recebidos.

O resultado final está previsto para fevereiro de 2023.

Empreendedorismo

O Programa Centelha visa estimular o empreendedorismo inovador por meio de capacitações para o desenvolvimento de produtos ou de processos inovadores e, apoiar por meio da concessão de recursos de subvenção econômica (não reembolsáveis) e bolsas de fomento tecnológico extensão inovadora, a geração de empresas de base tecnológicas a partir da transformação de ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos do estado do Amazonas.

