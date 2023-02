Famílias Unipessoais Podem Perder Auxílio Brasil. Entenda

Quem recebe o Auxílio Brasil e compõem o grupo de famílias unipessoais (pessoas que moram sozinhos) precisarão passar, nos próximos dias, pelo processo de focalização. Nesse processo, as pessoas serão orientadas a corrigirem o cadastro. No caso de encontrarem irregularidades, essas pessoas serão bloqueadas no programa.

Diante disso, o Ministério da Cidadania já começou a enviar comunicados para as famílias unilaterais que precisarão atualizar o cadastro. Esses comunicados estão sendo enviados via aplicativo do CadÚnico.

Neste processo não serão convocadas todas as mais de 21 milhões de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Serão convocadas apenas aquelas com apenas um integrante que se cadastraram ou atualizaram o CadÚnico nos últimos doze meses. No caso, quem fez ou atualizou o cadastro entre novembro de 2021 até novembro de 2022.

A focalização será feita nos moldes de uma averiguação cadastral. Quem precisar fazê-la receberá notificação do Ministério da Cidadania das mais variadas formas. Ela pode ser feita pelo extrato do benefício quando forem receber o pagamento ou através de notificação no aplicativo Auxílio Brasil, por exemplo.

Por conta disso, o governo também já enviou mensagens através do aplicativo CadÚnico.

Mensagem no app do CadÚnico

De acordo com a mensagem, no caso de convocação, será necessário que quem declarou que mora sozinho(a) compareça a um Centro de Referência da Assistência Social (Cras) ou no setor responsável pelo Auxílio Brasil na prefeitura do seu munícipio.

Nesse caso, será preciso levar os documentos pessoais e comprovantes de renda e residência. Isso é necessário para cada uma das pessoas que morem na mesma casa. Isso independe de serem familiares ou não. Essa informação é importante, por exemplo, para pessoas que declararam morar sozinhas, mas que vivem em quartos alugados ou dividem aluguel em casas ou apartamentos na forma de “repúblicas”, por exemplo.

O comunicado avisa as famílias do Auxílio Brasil que comparecerem para realizar o processo de averiguação cadastral poderão perder o benefício. Podem perder, além do benefício mensal, outros atrelados ao CadÚnico.

Suspeitas de fraude

Averiguações do tipo são importantes no sentido de detectar fraudes no programa. O Tribunal de Contas da União (TCU) teria alertado o ministério em meados deste ano sobre o assunto. Estima-se que por volta de 2 milhões de famílias unilaterais estejam recebendo o Auxílio Brasil indevidamente.

A mensagem enviada no aplicativo tem o teor da que segue abaixo, na íntegra:

AVERIGUAÇÃO CADASTRAL UNIPESSOAL Prezado(a), Sua família está em Averiguação Cadastral Unipessoal. Isso significa que o Ministério da Cidadania identificou possíveis inconsistências na composicao familiar registrada no Cadastro Unico.

O(a) Responsável Familiar deve regularizar o cadastro da família até Janeiro de 2023 no CRAS ou no setor responsável pelo Cadastro Único da sua cidade. Sua família é beneficiária do(s) seguinte(s) programa(s):

Programa Auxílio Brasil

Caso o cadastro não seja regularizado, sua família poderá perder esse(s) benefício(s). Em caso de dúvidas, ligue para o Ministério da Cidadania.

Disque 121.